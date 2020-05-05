Перший випадок коронавірусу зафіксовано у селі Заставне

Зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію у селі Заставне Золочівського району. Про це часопису "Наша українська справа" повідомили у Львівській обласній державній адміністрації.

"За попередню добу з підозрою на коронавірус госпіталізували 13 осіб. Скеровано на самоізоляцію 158 осіб. Знаходяться в стаціонарах 260 хворих: 148 у Львівській обласній інфекційній лікарні, 39 в Центрі легеневого здоровя, 35 у 8 міській клінічній лікарні, 38 у госпіталі ветеранів війни та репресованих. 22 людини перебувають на лікуванні у відділенні реанімації. 6 на ШВЛ.



Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 54 мешканців Львівщини: місто Львів - 38, Пустомитівський район - с. Шоломинь - 1, Зимна Вода - 1, Чижиків - 1, Верхня Білка - 1, Городоцький район - с. Мшана - 1, Перемишлянський район - с.Ладанці -1, Яворівський район - смт Івано-Франкове - 1, с.Ставки -1, м. Стрий -3, м.Самбір-1, Жовківський район - Рава-Руська - 1, Дубляни - 2, Золочівський район - с.Заставне -1. За увесь час COVID підтверджено у 753 осіб. Заперечено у 2650 людей. Померло 20 осіб. Одужали від Коронавірусної інфекції 152 людини", - повідомляють у ЛОДА.