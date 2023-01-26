У Золочеві відбулось відкриття оновленого дитячого відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» та Центру переливання крові





Леся ГОРГОТА

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– Цієї події не було б, якби не люди, –– Найперше, це маленькі пацієнти, для яких хочеться створити комфортні умови. Не відбулось би, якби не лікарі. Без Миколи Тершовчина, його праці, натхнення і любові до дітей цього б не було. Не було б цього без підтримки міського голови, керівництва міської ради та депутатського корпусу. Безмежно вдячний меценатам, котрі не просо довіряють нам і підтримують, а вкладають у сучасну, якісну медицину. Дуже багато нам допомагає Департамент охорони здоров’я Львівської обласної військової адміністрації. Нашу лікарню чекає ще багато позитивних змін, які відбудуться вже дуже скоро.– Я вже неодноразово говорив, що можна зробити красиві ремонти, можна закупити найсучасніше обладнання, –– але якщо пацієнт не буде довіряти лікарю, то все надаремно. Приємно, коли лікарня оновлюється. Кілька разів був у цій лікарні, подяка усім, адже лікарня змінюється. Змінюється на вимогу часу і в цьому, найперше, заслуга керівника, тому що він знає, що потрібно першочергово. Золочівська лікарня є нашим спільним пріоритетом. Ми дискутували по спроможній мережі. Вже відбулось перше слухання у Міністерстві охорони здоров’я. Лікарня є у спроможній мережі.– Щиро всіх вітаю з таким черговим поступом у громаді,– Пророблена велика робота, аби створити комфортні умови для лікування та одужання наших діток. У відділенні працює 27 медичних працівників – без сумніву, вони докладають усіх зусиль, щоб тримати систему охорони здоров‘я на гідному рівні. Дякую Львівській ОВА та її очільнику Максиму Козицькому, місцевій владі, керівництву лікарні, медичному колективу та всім, хто доклав зусиль, щоб наші діти мали найкращі умови для перебування та лікування. Бо діти – це наше все. Вірю і знаю, що подальші плани на вдосконалення неодмінно реалізуються!– Насамперед дякую нашим лікарям, які щоденно фахово, з любов’ю до дітей роблять свою роботу. Тішусь, що керівник лікарні Тарас Яцунський дбає про розвиток. Крок за кроком спільно ми піднімаємо нашу лікарню на інший, вищий рівень. Дякую тим, хто сумлінно працює і, сплативши всі податки, докладається до добрих справ у нашій громаді. Плани дуже сміливі, зусилля потрібні величезні, а час нині дуже складний. Але змінювати у системі потрібно багато і спільною працею громада та колектив обов’язково досягнуть найкращих результатів. Найважливіше – дбати про наших людей, які вкрай потребують уваги і висококваліфікованої допомоги, –Міський голова також вручив подяки меценатам Ярославу Ластовському, Роману Крупському, Володимиру Драп’ятому, Михайлові Костику, родині Будзівулів, родині Новосадів та іншим, хто допомагає та підтримує. Значний внесок також зроблено БФ «Карітас Золочів».Отець Домінік Налисник освятив оновлене дитяче відділення та Центр переливання крові.