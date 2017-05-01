"Добрі продукти" на вокзальній

nus.in.ua, 5 тра 2017, 15:39

Минулого тижня відбулось відкриття оновленого магазину «Добрі продукти» на вулиці Вокзальній.

Сьогодні відкрити успішний продуктовий магазин не так просто. У цій справі багато нюансів і своїх тонкощів. Тому підприємець Степан Налужний підійшов до відкриття магазину з усією серйозністю, бо розуміє, що найчастіше у будь-якого магазину є тільки один шанс сподобатися покупцеві, іншого не буде – і його потрібно використовувати по максимуму.

Священики о. Орест Галан та о. Юрій Галабуда освятили нове приміщення магазину, поблагословили власників та працівників магазину на добру працю для блага громади.

Важливо відзначити, що магазин знаходиться поруч із залізничним вокзалом, то ж, якщо ви забули прихопити із дому водичку чи канапку у дорогу – ви завжди зможете придбати добрі продукти у магазині.

Отець Орест ГАЛАН, благословляючи власників та працівників магазину, наголосив:

– Нехай Господь благословить ті початки, які ви примножуєте не тільки для того, щоб людина споживала ті дари, які послав їм Господь, а й створююєте робочі місця, дбаєте про комфортні умови для ваших працівників.

Отець Юрій ГАЛАБУДА щиро, по-родинному звернувся до усіх, хто завітав на освячення:

– Вашу працю знає ціле місто, знаємо ми, як ваші близькі, рідні. Ми знаємо, яких зусиль це вартувало. Ми добре розуміємо, що дуже часто – це спосіб вашого життя. Тому хочу Вам побажати, щоб Господь Бог давав Вам силу і витривалість, бо працюєте не лише для себе, а й для тих людей, яким Ви дали можливість утримання їхніх родин, для міста. Всім тим, хто тут працює хочу побажати підтримки і розуміння, доброго здоров‘я і достатку.

У перший же день роботи магазину постійні й нові покупці заповнили зал нового магазину, де здійснили свої покупки, з радістю зазначивши, що магазин значно розширив свій асортимент.

