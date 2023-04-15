Втретє у Золочеві делегація із ґміни Міліч

– Війна в Україні – також наша війна. Війна Польщі та війна всієї Європи. Наша громада у Польщі розуміє, що ви боретесь за нас також. Ми і надалі будемо допомагати вашим воїнам, бо ваша армія бореться за наш край і це є також наша боротьба. Це – наш також обов’язок. Ваше місто Золочів дуже сильно підтримує українську армію. І цього разу ми привезли те, що просили воїни, ваш місцевий батальйон. Бажаю, щоб українська армія перемогла і через рік ми зустрілись у мирі.– У цій війні сьогодні дуже відчутна підтримка польського народу. Наша перша зустріч була дуже теплою. Це дуже гарні і світлі люди. Кожен з них під час зустрічі розказав свою історію, як він підтримує Україну з перших днів війни. Вони вже придбали і передали нам два автомобілі, військове спорядження. Цього разу – так потрібен нам Mavic. Під час зустрічі наші польські друзі пообіцяли подальшу підтримку наших військових. Дякую нашим справжнім друзям за підтримку. Разом продовжуємо працювати на перемогу!У той же день Mavic був переданий виконувачу обов’язків командира 103 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України Олександру Корсукову.– Це вагомий внесок у нашу боротьбу з російськими окупантами. Завдяки підтримці громади Золочева, завдяки підтримці польських партнерів виконання наших бойових завдань зі знищення ворога стане більш успішним. Ця допомога, постійна підтримка вселяє рішучість і віру в якнайскорішу Перемогу, зазначив