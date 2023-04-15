Новини Золочівщини
Втретє у Золочеві делегація із ґміни Міліч
Останні події на польсько-українському кордоні тривожить агресивними настроями, здавалось би тотальним нерозумінням ситуації, перевагою бізнесових та політичних інтересів.
Однак, не зважаючи ні на що, жителі громади Міліч, що знаходиться у Польщі і далі не забувають нашу біду, розділяючи її з нами.
У понеділок, 26 лютого 2024 року, Золочів відвідала делегація із ґміни Міліч. Нагадаю, в перші місяці повномасштабної війни міський голова Золочева Ігор Гриньків звернувся з листами до керівників польських громад щодо підтримки українського війська. Тоді у липні 2022 року однією з перших була саме громада Міліча. У той час поляки придбали для українських воїнів автомобіль-пікап, а також військову амуніцію та інше і все це особисто привезли у міську раду. А через місяць вони завітали знову із автомобілем Фольксваген.
Цього разу міський голова Золочева Ігор Гриньків отримав із рук бурмістра ґміни Міліч Пйотра Леха професійний дрон DJI Mavic-3 вартістю 16 тисяч 669 злотих. У гривневому еквіваленті це – понад 160 тисяч гривень.
Передаючи такий цінний для наших військових подарунок, бурмістр ґміни Пйотр ЛЕХ зазначив:
– Війна в Україні – також наша війна. Війна Польщі та війна всієї Європи. Наша громада у Польщі розуміє, що ви боретесь за нас також. Ми і надалі будемо допомагати вашим воїнам, бо ваша армія бореться за наш край і це є також наша боротьба. Це – наш також обов’язок. Ваше місто Золочів дуже сильно підтримує українську армію. І цього разу ми привезли те, що просили воїни, ваш місцевий батальйон. Бажаю, щоб українська армія перемогла і через рік ми зустрілись у мирі.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– У цій війні сьогодні дуже відчутна підтримка польського народу. Наша перша зустріч була дуже теплою. Це дуже гарні і світлі люди. Кожен з них під час зустрічі розказав свою історію, як він підтримує Україну з перших днів війни. Вони вже придбали і передали нам два автомобілі, військове спорядження. Цього разу – так потрібен нам Mavic. Під час зустрічі наші польські друзі пообіцяли подальшу підтримку наших військових. Дякую нашим справжнім друзям за підтримку. Разом продовжуємо працювати на перемогу!
У той же день Mavic був переданий виконувачу обов’язків командира 103 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України Олександру Корсукову.
– Це вагомий внесок у нашу боротьбу з російськими окупантами. Завдяки підтримці громади Золочева, завдяки підтримці польських партнерів виконання наших бойових завдань зі знищення ворога стане більш успішним. Ця допомога, постійна підтримка вселяє рішучість і віру в якнайскорішу Перемогу, зазначив Олександр КОРСУКОВ.
Однак, не зважаючи ні на що, жителі громади Міліч, що знаходиться у Польщі і далі не забувають нашу біду, розділяючи її з нами.
У понеділок, 26 лютого 2024 року, Золочів відвідала делегація із ґміни Міліч. Нагадаю, в перші місяці повномасштабної війни міський голова Золочева Ігор Гриньків звернувся з листами до керівників польських громад щодо підтримки українського війська. Тоді у липні 2022 року однією з перших була саме громада Міліча. У той час поляки придбали для українських воїнів автомобіль-пікап, а також військову амуніцію та інше і все це особисто привезли у міську раду. А через місяць вони завітали знову із автомобілем Фольксваген.
Цього разу міський голова Золочева Ігор Гриньків отримав із рук бурмістра ґміни Міліч Пйотра Леха професійний дрон DJI Mavic-3 вартістю 16 тисяч 669 злотих. У гривневому еквіваленті це – понад 160 тисяч гривень.
Передаючи такий цінний для наших військових подарунок, бурмістр ґміни Пйотр ЛЕХ зазначив:
– Війна в Україні – також наша війна. Війна Польщі та війна всієї Європи. Наша громада у Польщі розуміє, що ви боретесь за нас також. Ми і надалі будемо допомагати вашим воїнам, бо ваша армія бореться за наш край і це є також наша боротьба. Це – наш також обов’язок. Ваше місто Золочів дуже сильно підтримує українську армію. І цього разу ми привезли те, що просили воїни, ваш місцевий батальйон. Бажаю, щоб українська армія перемогла і через рік ми зустрілись у мирі.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– У цій війні сьогодні дуже відчутна підтримка польського народу. Наша перша зустріч була дуже теплою. Це дуже гарні і світлі люди. Кожен з них під час зустрічі розказав свою історію, як він підтримує Україну з перших днів війни. Вони вже придбали і передали нам два автомобілі, військове спорядження. Цього разу – так потрібен нам Mavic. Під час зустрічі наші польські друзі пообіцяли подальшу підтримку наших військових. Дякую нашим справжнім друзям за підтримку. Разом продовжуємо працювати на перемогу!
У той же день Mavic був переданий виконувачу обов’язків командира 103 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України Олександру Корсукову.
– Це вагомий внесок у нашу боротьбу з російськими окупантами. Завдяки підтримці громади Золочева, завдяки підтримці польських партнерів виконання наших бойових завдань зі знищення ворога стане більш успішним. Ця допомога, постійна підтримка вселяє рішучість і віру в якнайскорішу Перемогу, зазначив Олександр КОРСУКОВ.
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