Новини Золочівщини
Авто – від жителів Гончарівки
Нині одним з пріоритетних завдань є підтримка наших військових на фронті. Міський голова Золочева Ігор Гриньків вкотре повернувся з Півдня України, куди відвозив автомобіль та гуманітарну допомогу для наших захисників.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова:
– Для нас такі події вже стали звичною роботою, спрямованою на матеріальне укомплектування наших військових і тероборони. Зараз для виконання бойових завдань наші захисники потребують саме високомобільного транспорту, і це не новина. Хочу зазначити, що близько півтори тисячі чоловіків та жінок з нашої територіальної громади боронять державу, перебуваючи в різних підрозділах Збройних Сил України. З них понад 50 воїнів – з села Гончарівка. Мешканці Гончарівки зібрали кошти та придбали автомобіль-позашляховик для одного з військових підрозділів, що дислокується в Запорізькій області. Разом з Мар'яном Ковальським провідали наших військових під час цих вихідних. Ми знаємо, що бійцям потрібна наша допомога. Тому робимо все можливе, щоб вони її отримали, бо це наш обов’язок. Дякую нашим захисникам, передусім за мужність.
З вірою в нашу перемогу! Слава Україні!
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова:
– Для нас такі події вже стали звичною роботою, спрямованою на матеріальне укомплектування наших військових і тероборони. Зараз для виконання бойових завдань наші захисники потребують саме високомобільного транспорту, і це не новина. Хочу зазначити, що близько півтори тисячі чоловіків та жінок з нашої територіальної громади боронять державу, перебуваючи в різних підрозділах Збройних Сил України. З них понад 50 воїнів – з села Гончарівка. Мешканці Гончарівки зібрали кошти та придбали автомобіль-позашляховик для одного з військових підрозділів, що дислокується в Запорізькій області. Разом з Мар'яном Ковальським провідали наших військових під час цих вихідних. Ми знаємо, що бійцям потрібна наша допомога. Тому робимо все можливе, щоб вони її отримали, бо це наш обов’язок. Дякую нашим захисникам, передусім за мужність.
З вірою в нашу перемогу! Слава Україні!
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