Авто – від жителів Гончарівки

– Для нас такі події вже стали звичною роботою, спрямованою на матеріальне укомплектування наших військових і тероборони. Зараз для виконання бойових завдань наші захисники потребують саме високомобільного транспорту, і це не новина. Хочу зазначити, що близько півтори тисячі чоловіків та жінок з нашої територіальної громади боронять державу, перебуваючи в різних підрозділах Збройних Сил України. З них понад 50 воїнів – з села Гончарівка. Мешканці Гончарівки зібрали кошти та придбали автомобіль-позашляховик для одного з військових підрозділів, що дислокується в Запорізькій області. Разом з Мар'яном Ковальським провідали наших військових під час цих вихідних. Ми знаємо, що бійцям потрібна наша допомога. Тому робимо все можливе, щоб вони її отримали, бо це наш обов’язок. Дякую нашим захисникам, передусім за мужність.З вірою в нашу перемогу! Слава Україні!