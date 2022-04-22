Підтримка української армії

Леся ГОРГОТА

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– Ми здолали довгий шлях до вас, понад 800 кілометрів. Але якби потрібно було, то б здолали і тисячу, і більше. Ми привезли автомобіль та спорядження для армії, бо вважаємо, що ваша армія є богатирською, і ваші військові є дуже героїчними. Ми у Польщі розуміємо, що ви боретесь за нас також. Частину тих речей, які ми сьогодні привезли, фінансували наші партнери із німецького міста Вурцен. Вони також вважають, що українці борються за нас. За нас, поляків, і за них німців. Ми і надалі будемо допомагати вашим воїнам, бо ваша армія бореться за наш край і це є також наша боротьба. Це наш також обов’язок.– У цій війні сьогодні дуже відчутна підтримка польського народу. Поляки прийняли мільйони наших біженців, забезпечують їх побут, вчать наших дітей, допомагають зброєю, всім чим можуть. Мені дуже приємно, що окрім цього всього, на моє звернення про допомогу і підтримку українських Збройних Сил відгукнулась ґміна Міліч. Бурмістр Пьотр Лех зателефонував мені і повідомив, що вони придбали автомобіль для військових і хочуть приїхати у Золочів та передати його нам, щоб ми передали його тому військовому підрозділу, якому найбільше потрібно. Наша перша зустріч була дуже теплою. Це дуже гарні і світлі люди. Кожен з них під час зустрічі розказав свою історію, як він підтримує Україну з перших днів війни. Вони вже придбали і передали в Україну багато автомобілів, військового спорядження, харчів тощо. Під час зустрічі наші польські друзі пообіцяли подальшу підтримку наших військових і пообіцяли придбати для наших Збройних Сил пікап. Найбільше допомога цінується тоді, коли вона потрібна. Зараз саме той час. Зараз дуже добре видно у міжнародній політиці, хто наш друг, хто нас правдиво підтримує, а не просто це декларує. Коли ми переможемо у цій війні, у нас буде можливість бувати більше у Польщі, побувати у ґміні Міліч і ще раз, і ще раз, дякуючи їм, сказати: «Ми пам’ятаємо і завжди будемо пам’ятати, що коли московський чобіт пробував топтати нашу землю, Збройні сили України відчували, в тому числі, і вашу підтримку. І ми разом перемогли».