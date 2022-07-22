Новини Золочівщини
11:20, 15 квітня 2023
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Золочів відвідала делегація з Польщі

Золочів відвідала делегація з Польщі
Gazeta
Фото: НУС
Минулого тижня Золочів відвідав директор департаменту кризового менеджменту та безпеки мерії міста Лодзь (Республіка Польща) Гжегож Кочолек з колегою. Міський голова Золочева Ігор Гриньків разом з гостями обговорив співпрацю між містами та підтримку українського війська. Також колеги передали Великодні вітання від мера міста Лодзь Ганни Здановської.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Місто Лодзь разом з іншими містами Польщі стали для українців символом справжньої дружби і братерства. Пишаюся нагодою подати вам руку, а через вас – всьому народові Польщі за неоцінену підтримку українського народу в такий складний для нього час. Назву вашого міста перекладають як «човен». І з початком російського вторгнення для українців Лодзь дійсно став рятувальним човном. Ми безмежно вдячні вам за це, бо розуміємо, як збільшилося навантаження на ваш муніципалітет. Попри труднощі, ми знаємо, що добре у вас налагоджена робота і як чудово ставляться місцеві жителі до наших людей. Бо в Лодзі проживають і золочів’яни. Впевнений, що після війни, коли українці повернуться додому, вони згадуватимуть ваше місто з теплотою та вдячністю і в подальшому навідуватимуться вже в гості, а не за порятунком.
Золочів відвідала делегація з Польщі

Ігор Гриньків також подякував місту Лодзь в особі президента Ганни Здановської за підтримку українських міст, за усю ту гуманітарну допомогу, котру містяни вже відправили і ще збирають для жителів України, які опинилися у складних обставинах через війну.
– Лодзь прихищатиме наших друзів з України стільки, скільки буде потрібно. Ми і надалі ділитимемося усім, що маємо. Усе, що ми переживаємо тут, не йде в жодне порівняння з тим, що переживають наші колеги в Україні. Ми пишаємося мужністю лідерів українських громад, стійкістю українського народу. Віримо у перемогу України, у перемогу всього цивілізованого світу», – запевнив директор департаменту кризового менеджменту та безпеки мерії міста Гжегож Кочолек.
До слова, місто Лодзь, як і Золочів, весною відзначатиме 600-річчя з дня заснування.

Леся ГОРГОТА
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