Навісне обладнання – для комунальної техніки

– Золочівська громада вже не вперше отримувала від USAID «Говерла» допомогу у вигляді технічного обладнання. Попередньо ми отримали новий екскаватор JCB 3. Цього разу ми отримали навісне обладнання, а саме – ківш планувальний шириною 1800 мм, ківш шириною 600 мм, відвал для снігу трипозиційний, пристрій для швидкої заміни навісного обладнання екскаватора механічний, гідро лінію для молота та гідравлічний молот НМ 033T, гідравлічний привід бура, подовжувач бура, пристрій для швидкої заміни навісного обладнання навантажувача. Це обладнання є дуже потрібне для нашого підприємства і самі ми б його, зважаючи на вартість, а це майже – 700 тисяч гривень, придбати б не змогли. А роботи на підприємстві для такого обладнання завжди багато, тому отримана потужна техніка не буде стояти без діла. Дякую за постійну підтримку громади Проєкту USAID ГОВЕРЛА у цей нелегкий для нашої держави час.