Про реалізацію проєктів місцевих ініціатив

Про стан реалізації проєктів місцевих ініціатив Золочівської територіальної громади розповідає начальник фінансового управління Галина Зіновіївна МУДРА:

– У 2021 році переможцями конкурсу місцевих ініціатив стали 22 проєкти Золочівської ТГ. Станом на 12 жовтня 2021 року повністю вже реалізовано 4 проєкти місцевих ініціатив.

На реалізацію проекту «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Плугівська в с. Плугів» заплановано 204 787 грн. З обласного бюджету було профінансовано 102 186 грн. Ще 43 197 грн. виділив бюджет Золочівської територіальної громади. Небюджетний внесок склав 59 390 грн.

Для капітального ремонту по заміні віконних та дверних блоків в ОЗЗСО І-ІІІ ступ. № 2 ім. М. Шашкевича в м. Золочеві було необхідно 110 121,54 грн. З них 55 тис. грн. надав обласний бюджет, ще 20 283,54 грн. – бюджет територіальної громади. 34 838 грн. були профінансовані ініціаторами проєкту.

На капітальний ремонт ДНЗ «Пролісок» в селі Гончарівка (359 100 грн.) Львівська обласна рада виділила 170 тис. грн., з бюджету Золочівської територіальної громади профінансовано 59 104 грн. спонсорські кошти – 129 996 грн.

492 307 грн. заплановано на реалізацію проєкту «Якісні гематологічні та клініко-діагностичні дослідження – запорука швидкої діагностики захворювань. Закупівля лабораторного обладнання для лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» вул. Валова, 2», з яких 143 тис. грн. профінансували ініціатори проєкту. З обласного бюджету було надано 245 723 грн., а з міського – 103 207 грн.