Сучасний харчоблок – у Золочівському ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2













Леся ГОРГОТА

Фото автора Фото автора

Найперше зі словами подяки звернулась до присутніх директор школи Оксана СМОЛІНСЬКА:– «Мудрий не той, хто багато знає, а той, хто знає потрібне».Саме ці слова Пауло Коельйо спадають на думку, коли заходимо у приміщення нашої оновленої їдальні. Безперечно мудрим і доцільним було рішення докласти зусиль до благоустрою цієї ланки життя нашої шкільної родини, попри непрості для всіх часи. Кожна сучасна українська школа має певні господарські проблеми, але якісне харчування здобувачів освіти, а, отже, здоров’я майбутнього нації, повинне посідати чільне місце у вирішенні проблемних запитів. Колектив нашого закладу освіти щодня робить усе можливе для того, щоби освітній і виховний процеси відбувалися на високому професійному рівні. На жаль, не все під силу колективу, тому доводиться звертатися за допомогою до небайдужих людей доброї волі. Такою людиною доброї волі та щирого серця для нас став пан Габрієль Абрагам, керівник проєкту USAID «Говерла», котрий відгукнувся на запит про фінансову допомогу для придбання нового професійного обладнання для нашої кухні. Учні, батьки, кухарі, вчителі та дирекція Маркіянової школи щиро вдячні за небайдужість і допомогу. За всебічну підтримку під час реалізації ремонтних робіт наша шкільна родина висловлює подяку засновникам, в особі міського голови Золочева Ігоря Гриньківа та депутатського корпусу Золочівської міської ради. За працю та золоті руки підлеглих працівників, а також організацію ремонтних робіт, дякую від усього серця пану Йосипу Барабашу, керівнику будівельної компанії. За можливість навчатися, розвиватися, якісно харчуватися, творити та зростати шкільна родина Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 ім. М. Шашкевича з глибокою шаною дякує нашим Захисникам і Захисницям, котрі тримають небо над нами та вільний ґрунт під нашими ногами. Щиро дякуємо всім загалом і кожному зокрема за докладені зусилля, спрямовані на покращення якості освіти в нашій школі, адже, як стверджували давні латиняни: «Patriae decori civibus educandis» — «Освічені громадяни — окраса Батьківщини». І ми кожен на своєму місці робимо та робитимемо все для того, щоби наша Батьківщина завжди була прекрасна та незалежна.– Все це зроблено, найперше для дітей. Пригадую свої шкільні роки, коли ми готували чай із шипшини і липи, з дому приносили хліб з повидлом. Сьогодні наші діти мають значно кращі умови. І сьогодні ми дякуємо проєкту USAID «ГОВЕРЛА», бо я не бачив проєкту за весь період праці у місцевому самоврядуванні, щоб більше помагав самоврядним громадам в Україні, ніж цей. Дякую дирекції та працівникам освітнього закладу, батькам та всім причетним до реалізації ініціативи. Ми всі разом дбаємо про здоров’я наших дітей та їх комфортне перебування у закладах освіти, – зазначив– Діти повинні не просто прийти в їдальню, аби похарчуватися, а й отримати задоволення від того, що вони приймають їжу. Упевнений, що у таких умовах шкільні страви смакуватимуть учням значно краще. Дітей треба стимулювати до культури харчування та закладати правильні звички. Принагідно хочу подякувати дирекції, педагогічному та учнівському колективу школи за підтримку українського війська з перших днів війни і дотепер, – сказавТакож на церемонії відкриття керівник Львівського регіонального офісу проєкту USAID «ГОВЕРЛА» Олександр Волошинський привітав учнів, батьків та колектив школи з оновленим приміщенням. Також зі словами подяки проєкту USAID «Говерла», виступили представники учнівського та батьківського самоврядування.Результатом спільної праці став оновлений харчоблок із сучасним обладнанням та затишна їдальня. Ця ініціатива допоможе забезпечити дітей якісним та здоровим харчуванням, формуватиме навички культури поведінки.