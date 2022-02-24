Новини Золочівщини
Шановні мешканці Золочівської міської територіальної громади!
20 червня 2022 року у період з 15:00 год. до 17:00 год. будуть проводитись ремонтні роботи сигнально-гучномовного обладнання, яке встановлене в м. Золочеві.
Під час ремонтних робіт буде проводитись перевірка справності електросирени шляхом короткочасного включення.
Під час ремонтних робіт буде проводитись перевірка справності електросирени шляхом короткочасного включення.
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