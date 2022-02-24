Шановні мешканці Золочівської міської територіальної громади!

20 червня 2022 року у період з 15:00 год. до 17:00 год. будуть проводитись ремонтні роботи сигнально-гучномовного обладнання, яке встановлене в м. Золочеві.

Під час ремонтних робіт буде проводитись перевірка справності електросирени шляхом короткочасного включення.



