Новини Золочівщини
13:43, 17 червня 2022
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Шановні мешканці Золочівської міської територіальної громади!

Шановні мешканці Золочівської міської територіальної громади!
Gazeta
Фото: НУС
20 червня 2022 року у період з 15:00 год. до 17:00 год. будуть проводитись ремонтні роботи сигнально-гучномовного обладнання, яке встановлене в м. Золочеві.
Під час ремонтних робіт буде проводитись перевірка справності електросирени шляхом короткочасного включення.

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