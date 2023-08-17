Міський голова Золочева - про проблеми водоканалу

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова м. Золочева



Вода – це життя. Це нормально, коли якісна вода в наші помешкання подається цілодобово. Незручність, коли з якихось причин води нема. А якщо тривалий період нема, – це великі незручності. МКП «Золочівводоканал» насправді є стратегічним та соціальним підприємством для мешканців міста Золочева та частково села Підгородне. Не випадково все, що пов’язане з подачею води, зачіпає інтереси кожного мешканця і цікавить їх. А в питаннях тарифу чи будь-яких інших нововведень – тим паче.Мабуть найбільш фахово оцінити загальну ситуацію на підприємстві та дати пропозиції, як щось змінити на краще, може та особа, котра має певні знання, досвід і володіє в деталях всією інформацією про роботу підприємства. Але мешканець сприймає роботу водоканалу приблизно так. Якщо є в крані вода постійно – це добре, а якщо нема – погано. Якщо розкопують мережі, руйнують асфальт, усуваючи прорив, – це не дуже добре, бо виключають воду. Звісно, що яма просідає тривалий період часу і є багато незручностей – погано. Якщо збільшують плату за воду, яким би обґрунтованим це збільшення не було – погано, бо багато людей живе у скруті. В плані доходу ми всі маємо різні можливості – хтось їздить дорогим авто, а хтось ходить пішки. Це треба також розуміти.Разом з тим очевидно, що за ту чи іншу послугу, в т. ч. і водопостачання, і водовідведення треба платити реальну вартість, бо якщо цим нехтувати – ліквідуємо підприємство. Тоді – колапс.Можливо те, що зараз пишу буде нудним для читача. В сучасному світі, особливо в соцмережах, все менше є бажаючих багато читати. Простіше подивитись недовге відео, в соцмережах привернути до себе увагу турботою про всіх, мов чому ми маємо платити більше, навіть не намагаючись вникнути в суть проблеми, не спробувавши вивчити проблему всесторонньо.Я хочу, щоб пересічний мешканець Золочева, за бажанням, трошки більше зрозумів, а що собою являє МКП «Золочівводоканал». Отже, насамперед, підприємство має на балансі та обслуговує два водозабори. Водозабір «Золочів» на вул. Об'їзній – дві свердловини глибиною 75 та 80 метрів. Водозабір «Підгородне» на вул. Кривоноса М. має також дві свердловини для добування води. З однієї з них глибиною 450 метрів підприємство перекачує воду на станцію другого підйому, що є на вул. Тернопільській, трохи далі за міським стадіоном.З об’єктів – це три каналізаційно-насосні станції, які цілодобово перекачують нечистоти на очисні споруди. Це, безпосередньо, самі очисні споруди, куди стікають всі нечистоти і де відбувається їх очищення. Підприємство обслуговує 74,2 км водопровідної мережі та 24,8 км каналізаційної мережі. На сьогодні забезпечує роботу підприємства 96 працівників. Наразі, начебто, все добре. Але далі – про проблеми. Технічний стан мереж водопостачання та водовідведення здебільшого незадовільний, на певних вітках – аварійний. Планових капітальних замін мереж підприємство робить дуже мало. Здебільшого ліквідовує аварійні ситуації. Об’єднуючи зусилля мешканців, кошти міського та, в основному, обласного чи Державного бюджетів, а також бізнесу ми в різний період каналізували вул. Черемшини М., частково масив «Заріччя», масив Спортивної, Замкової, Перемоги, історичний центр в межах вул. Шашкевича М., бульв. Сковороди Г., пл. Вічева, розпочали заміну колектора на вул. Шевченка-дольній, замінили 500 м колектора на вул. Франка Ів., провели реконструкції всіх каналізаційно-насосних станцій, але цього так недостатньо відносно потреби. Старі мережі водовідведення, яким більше 100 років, виходять з ладу. Маємо раз у раз обвали. Провести їх комплексну заміну на сьогодні неможливо через відсутність коштів. Не краща ситуація і щодо мереж водопостачання. Звичайно добре, що за участю частково споживачів, а здебільшого – залучені бюджетні кошти, є замінені водогони на вул. Бандери Ст. Героя України, Нецілій, центральній частині (Шашкевича М., бульв. Сковороди Г., пл. Вічевій, частково масиві «Заріччя»(2023 рік), але відносно фактичної потреби – це мало. Ми бачимо розкопану вул. Шевченка Т., постійні прориви мережі на вул. Чорновола В. (біля Палацу культури ім.. І. Білозора), зупиняємо місто, бо треба замінити магістральний водопровід від водозабору «Золочів» на вул. Об'їзній і багато інших. В багатоквартирних будинках все більше ставлять підкачувальні насоси, бо тиску води недостатньо для мешканців верхніх поверхів. Якщо буде потрібний тиск в мережі, то буде багато аварій.Все тут, як на мене, зрозуміло. Логічне запитання – чому підприємство не проводить цих робіт і не менш логічна відповідь – за які кошти?Отже, про кошти. Якщо підприємство – важливе, соціальне, то працює на межі собівартості, щоб кожен споживач не платив більше. Така політика добра для споживача, на певний час, але не для підприємства. Бо водоканал не може накопичити коштів на планову заміну мереж. Заміна лише одного колектора на вул. Шевченка-дольній до очисних споруд становила в 2019 році 47 млн. гривень. Ми розпочали за кошти Державного бюджету – 4,7 млн., а решту зупинилися, бо пріоритети на наступний рік Уряду змінилися. Для нас не змінилося нічого – аварійні скиди нечистот течуть в Шевченківське водосховище, вибухають на подвір’ях у мешканців. Це – ненормально. Але ні за рахунок нашого громадського бюджету, ні за рахунок споживачів ми таких затратних робіт не виконаємо. Проблема залишається.Очисні споруди давно потребують заміни. Для нас це приблизно 120 мільйонів гривень. Для порівняння цього року на всі потреби громади (освіти, медицини, соцзахисту…) наш бюджет 2024 року – понад 442 мільйони гривень. Збудуємо нові очисні власними силами? Звичайно – ні. Але шукаємо можливості. Є певні напрацювання. Багато хто хотів би це зробити, але отримати у власність підприємство. Такі пропозиції відкидаємо одразу, бо громада стратегічне підприємство має контролювати сама.Слід зазначити, що через низький тариф та несвоєчасне і не в повному обсязі повернення різниці в тарифі з обласного бюджету водоканал був збитковим. Борги по податках: ПДВ, податку на прибуток, заборгованість по заробітній платі загрожувала банкрутством підприємству і вилученням його з комунальної власності. Щоб втримати ситуацію ми спільно шукали шляхи виходу з кризи. Компенсовували різницю в тарифах, виділяли кошти на найнеобхідніше, переходили на спрощену систему оподаткування (2%) в період з 01.07.2022 року до 1 серпня 2023 року, коли це було можливо і передбачено законодавством.Протягом 2022 року міською радою надано компенсації різниці в тарифах водоканалу у розмірі 6,23 млн. грн., у 2023 – 3,1 млн. грн., в 2024 році передбачено в бюджеті 3,0 млн. грн. Це дало можливість зменшити навантаження для населення. Також в 2022 році підприємство ліквідовувало борг по ПДВ – 3,8 млн. грн.. Це було дуже важливо.Всі ці заходи дали свій ефект і на сьогодні роботу підприємства стабілізовано.Щодо запровадженої з 01.01.2024 року абонплати. Абонплата – це вимога Закону України № 1060-ІХ від 03.12.2020 року. Законодавець зобов’язав надавачів послуг, тобто водоканали, запровадити абонплату для споживачів, а не включати її до складу тарифу. Отже, до складу абонентського обслуговування (абонплати) включено такі витрати підприємства: ведення обліку кожної квартири, внесення показників, формування квитанцій, витрати на зарплату спеціалістів та робітників служби збуту та нарахування на заробітну плату; витрати на послуги банків з обробки та структурування інформації; витрати на інші функції, пов’язані з обслуговуванням виконавцем послуги абонентів за індивідуальними договорами тощо.Важливо всім правильно зрозуміти, що абонплата нараховується щомісячно у фіксованому розмірі, з розрахунку на один особовий рахунок незалежно від кількості мешканців в квартирі чи будинку та спожитої води. На абонентську плату нараховується субсидія. Розмір затвердженої абонентської плати у Золочеві є найменшим у Львівській області. Для прикладу в м. Буськ – 33,34 грн. з ПДВ, Львові – 39,66 грн., м. Броди – 46,92 грн.Кошти від абонплати підприємство планує використати в т.ч. і на ліквідацію аварій, ремонт і заміну мереж. Хоча з огляду на фактичні проблеми це не дуже відчутно покращить ситуацію. Але мусимо усі докладати зусиль. Першочергово в 2024 році слід замінити водогін на вул. Об'їзній . Орієнтовна вартість – близько 2 млн. грн. (зараз коригується проект). Це дасть можливість зменшити відключення всього міста.Важливо, що минулого року ми зуміли завершити реконструкцію водозабору «Підгородне» і провести будівництво нової водопровідної мережі від водозабору до двох проектованих мікрорайонів, де земельні ділянки отримали учасники бойових дій – 5,4 млн. грн.Проблем лише одного підприємства Золочева безліч, і я про все написав лише поверхнево. Якщо торкнутись питання розкрадання води споживачами, то це буде ціла детективна історія. Але не все на один раз. Про це – згодом. Я дякую працівникам МКП «Золочівводоканал» за працю, особливо працівникам аварійних бригад, бо їхня робота пов’язана з ризиками, працюють в різних погодних умовах і за доволі скромну заробітну плату.Дякую всім споживачам, хто чесно і своєчасно платить за воду. Тим, хто перебуває у важких матеріальних умовах, прошу не нехтувати субсидіями. Впевнений, що підприємство відкрите до діалогу із споживачами в частині реальних пропозицій щодо покращення роботи. Нехай у Ваших оселях завжди буде чиста якісна питна вода. Дякую за терпіння дочитати ці матеріали і намагатись зрозуміти.