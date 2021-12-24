Шлях один: забезпечити стабільну роботу підприємства. Іншого в нас немає



Розмовляла

Леся ГОРГОТА Розмовляла

– Комунальне підприємство «Золочівводоканал» є стратегічним підприємством для нашої громади. Бо вода, справді, є життя для кожного з нас. Її хоч нетривалу відсутність ми відразу відчуваємо. Це стосується здебільшого міста Золочева, оскільки в селах нашої громади по-різному влаштоване водопостачання до будинковолодінь і питання тарифу не є актуальним.Сьогодні підприємство «Золочівводоканал» – це два водозабори. Водозабір «Золочів», де дві свердловини глибиною 80 метрів. Звідти вода йде в мережу до наших мешканців. Це – водозабір «Підгородне», де також є дві свердловини. З однієї, глибиною 450 метрів, ми перекачуємо воду на станцію другого підйому, що є на вулиці Тернопільській і звідти також подаємо її в мережу. Інша свердловина водозабору «Підгородне» працює на масив Заріччя, де ще до кінця цього року маємо завершити прокладання водопровідної мережі та забезпечити там також цілодобове постачання води до помешкань усіх споживачів. Водоканал – це також три каналізаційно-насосні станції, котрі цілодобово перекачують нечистоти, а також каналізаційно-очисні споруди, де ми очищаємо стоки і на виході маємо технічно чисту воду. Підприємство загалом має 74,2 км водопровідної мережі, а також 24,8 км каналізаційної мережі. Забезпечують роботу підприємства 98 працівників.– Сукупно цих майже сто кілометрів мереж є в дуже різному стані. На мережі впливають процеси старіння. Будь-яка мережа має свій термін експлуатації. Нові мережі є у доброму стані і вони прослужать дуже довго. Наприклад, новий водогін, котрий ми проклали на вулиці Степана Бандери Героя України. Старі водогони, які відслужили свій термін експлуатації слід міняти, так само як і каналізаційні колектори. Окремі з них прокладені більш, ніж сто років тому, в період Австро-Угорської імперії, і давно вичерпали свій ресурс. Раз у раз ми бачимо прорив на водогонах чи то на вулиці Шевченка, чи то на вулиці Шашкевича, чи то на вулиці Тернопільській, чи інших. Чітко розумію, що там треба комплексно міняти ці водогони. Подібна ситуація і з колекторами. Попереднього року ми мали обвал колектора на вулиці Чорновола (навпроти Палацу культури), Шашкевича (навпроти райспоживспілки). Ці мережі треба міняти. Треба чесно сказати, що заміна мереж є дуже дороговартісна і сьогодні водоканал самотужки при майже нульовій рентабельності цього зробити не може. Пригадайте лише, як ми міняли колектор у центральній частині міста на глибині 6 метрів. Добре, що ми мали підтримку обласної адміністрації, що ми мали підтримку в Уряді, мали кошти Державного бюджету на підтримку робіт у центральній частині міста. Власними силами ми цього б зробити не зуміли.– Кожне підприємство, яке створюється в Україні, створюються з метою отримання прибутку. І «Золочівводоканал» не є виключенням. Однак, в нас це – не основна мета. Підприємство працює на межі рентабельності. Основне завдання нашого водоканалу це все таки добути з надр та подати мешканцям воду, перекачати стоки та при цьому не бути у збитках. Через це водоканал для нас настільки стратегічне, я б сказав, соціальне підприємство. Наше підприємство дуже чутливе до нестабільності в державі. Для того, щоб мати більше розуміння, що таке обґрунтована ціна за воду та водовідведення, треба розуміти, на що йдуть видатки цього підприємства. Як і кожна юридична особа, підприємство сплачує всі види податків, які є в Україні. За воду, яку підприємство добуває з глибини надр для нас, наш водоканал також платить державі гроші.– Якби вода на території громади належала громаді, то наша громада була б мегазаможна. Відповідно до Закону, надра належать державі, а не громаді. Для того, щоб мати право видобувати воду на території громади, наш водоканал отримує в держави ліцензію і за цю ліцензію платить чималі гроші. У рік – це 251 тис. грн. Дехто з мешканців, не розуміючи цього, каже, що вода в нас має бути задурно, бо від нас Львів бере воду. Це також – неправильно. Львівводоканал на території нашої громади має свої свердловини, за які платить гроші державі. І до цієї води ми не маємо жодного відношення.– Як я вже говорив, роботу підприємства забезпечує 98 працівників. До цього вся можлива оптимізація і скорочення вже відбулись. До правди, оплата праці працівників не є висока. В середньому по підприємству вона становить 11, 5 тисяч гривень. У загальних видатках підприємства заробітна плата становить 59 відсотків. Я вважаю, що заробітна плата у підприємстві є низькою, зважаючи на складність тих робіт, які часом доводиться виконувати працівникам. Я вже говорив, що окремі колектори прокладені на глибині 6 метрів, значна частина перебуває в аварійному стані. Ці роботи потребують досвіду, вони є небезпечними. На глибині збирається газ метан, котрий не має запаху. Декілька років тому ми мали випадки отруєння працівників цим газом. Добре, що ніхто не загинув. Кожен раз, коли держава вносить зміни у розмір мінімальної заробітної плати, ми повинні коригувати заробітну плату працівників. А відтак, мали б коригувати тариф.– Підприємство закуповує у «Львівобленерго» електроенергію. Електроенергія становить 27 відсотків у загальних витратах підприємства. Мушу сказати, що у підпримстві проведено заміну всього енергозатратного обладнання, насосів та іншого. На водозаборах стоять двигуни, які споживають мінімальну кількість електроенергії. На каналізаційно-насосних станціях стоять нові енергозберігаючі системи. Кожен раз, коли держава піднімає вартість електроенергії для підприємств, це відразу безпосередньо впливає на тариф. Підприємство змушене просити перегляду тарифу при зміні ціни на електроенергію, тому що інакше воно опиниться у борговій ямі.– Так. Підприємство справно сплачує до Державного бюджету податок на додану вартість (ПДВ) – 20 відсотків від отриманих коштів за послугу з водопостачання та водовідведення. Зараз, у серпні, водоканалу доведеться заплатити 430 тисяч гривень податку державі. Це обов’язковий платіж, який ми не можемо не платити або розтерміновувати. З 1 квітня 2022 року Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу і внаслідок цих змін ми дістали можливість перейти на єдиний податок. До цього «Золочівводоканал» сплачував в середньому в місяць 230 тисяч податку на додану вартість. З переходом на сплату єдиного податку ми стали платити 44 тисячі гривень. З 2022 року і до цього часу ми зуміли покращити фінансовий стан підприємства, ліквідувати борги перед державою, Львівобленерго та не піднімати тариф для населення.– Сьогодні ми є знову перед викликом. Верховна Рада України знову внесла зміни до Податкового кодексу України і з 1 серпня 2023 року для Золочівводоканалу скасували єдиний податок та перевели на сплату податку на додану вартість – з 2 відсотків на 20. Окрім того, зросла вартість електричної енергії для підприємств на 17,13% та на послугу з розподілу електроенергії на 41,13 %. За таких обставин водоканал знову звернувся до виконкому міської ради про перерахунок тарифу. Сподіваюсь, що усім стало вже зрозуміло, що така ситуація спричинена не власною ініціативою керівництва водоканалу, а державою. Зрозуміло, що державі потрібні гроші, бо в країні війна. Питання ціни за електроенергію чи питання збільшення податкового навантаження на наше комунальне підприємство не вирішуються в стінах міської ради. Але ми маємо зробити все для того, щоб наше комунальне підприємство стабільно працювало, а мешканці отримували якісні послуги. Отже, щоб втримати підприємство на плаву водоканал звернувся до виконкому з листом про коригування тарифу. Що робимо ми? У нас є два варіанти. Затвердити обґрунтований тариф, щоб люди платили справжню вартість води і водовідведення, або обрахувати потрібну суму, забрати ті кошти з інших видатків і виділити з бюджету підприємству гроші, щоб компенсувати різницю між діючим тарифом і економічно обґрунтованим, тобто не піднімати ціну на водопостачання та водовідведення для населення. Звертаю увагу на те, що ми не можемо допустити того, щоб наше підприємство стало банкрутом і хтось його забрав від нас, бо тоді передбачити ціну на воду взагалі буде неможливо. Звісно, відбулось засідання виконавчого комітету. Ми обговорили це складне питання. Я надав пропозицію, щоби з бюджету міської ради з інших передбачених вже нами видатків зняти кошти і перерахувати їх водоканалу для компенсації тарифу для населення. Для того, щоб тариф для населення не зростав. На черговому засіданні сесії міської ради це питання буде розглядатись. Депутати завжди чутливо ставляться до проблем людей і, думаю, кошти будуть виділені. В такий спосіб мешканці Золочева до кінця року можуть не переживати – тариф залишиться на тому самому рівні, шо був. А коли в грудні будемо обговорювати бюджет на 2024 рік, тоді будемо обговорювати тариф на наступний рік. Але це буде в грудні.І насамкінець. Звертаюсь до всіх нас, всіх, хто споживає воду, прошу регулярно здійснювати платежі за послугу водопостачання та водовідведення. Знаю, що сьогодні тяжко, як ніколи, адже війна вплинула на кожного з нас. Але прошу платити, щоб підприємство могло стабільно працювати.Не говорю про безвихідь, а про фактичні проблеми, котрі є в роботі нашого комунального підприємства і до яких ми всі маємо віднестись з розумінням, бо іншого шляху як забезпечити стабільну роботу підприємства в нас немає. Треба розуміти, що робота підприємства залежить від відповідальності кожного з нас.