Про фактичну вартість водопостачання та водовідведення у Золочеві з 1 січня 2022 року

І насамкінець хочу сказати, що не зважаючи на те, що не тільки на рівні міст України, але і у світі взагалі є тенденція до здорожчання питтєвої води, Золочівською міською радою будуть вживатись вичерпні заходи щодо доступних тарифів на якісне безперебійне водопостачання та водовідведення в нашому місті.



Про щоденні проблеми, з якими стикається підприємство розповідає керівник МКП «Золочівводоканал» Михайло ВЕНГЕР: – Міське комунальне підприємство «Золочівводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Підприємство здійснює безперебійне цілодобове водопостачання споживачів якісною водою, а також прийом, транспортування та очищення стічних вод.

Так як усі енергетичні галузі приватизовані, крім водоканалів, заробітні плати робітників є низькими, через що бракує фахівців робочих спеціальностей. Середня заробітна плата працівників близько 7,5 тис. грн, роботи виконуються в складних кліматичних умовах, у вихідні та святкові дні, під дощем, снігом. Оскільки водопровідні та каналізаційні мережі старі, виникають аварійні ситуації, які оперативно ліквідовуються працівниками водоканалу. Кількість аварій постійно зменшується, оскільки поступово проводяться реконструкції та заміни водопровідних та каналізаційних мереж. Значна частка у складових тарифу – це електрична енергія, яка використовується для роботи двох водозаборів, трьох каналізаційно-насосних станцій, очисних споруд. Вартість електричної енергії постійно збільшується. При чому, водоканал отримує електричну енергію по цінах промислових споживачів, хоча більше 90% споживачів підприємства – населення. Також для ведення господарської діяльності підприємство має додаткові витрати на виготовлення дозвільно-регулюючих документів та актів, вартість яких зростає (в т.ч. дозвіл на спеціальне водокористування, ліцензія на користування надрами, екологічні податки та інше).

– У серпні 2021 року до Золочівської міської ради подано пакет документів МКП «Золочівводоканал» з метою встановлення тарифу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Золочівської міської територіальної громади на 2022 рік, у відповідності до законодавства. МКП «Золочівводоканал» – міське комунальне підприємство, яке є природним монополістом та виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення не тільки в місті Золочеві, також в населених пунктах Сасів, Білий Камінь, Підгородне, Козаки, разом більше 20 населених пунктів, забезпечуючи безперебійне, безаварійне цілодобове постачання якісної питтєвої води та водовідведення. На балансі водоканалу перебуває два водозабори, одна насосна станція другого підйому, три каналізаційні насосні станції, міські каналізаційні очисні споруди, а також 75,96 кілометрів водопровідних та 27,8 кілометри каналізаційних мереж. Річна очистка стічних вод – 695,5 тис. м3. З кожним роком потужності господарства підприємства зростають. Так за останні кілька років за допомогою залучення коштів з різних бюджетів – державного, обласного та при обов’язковому співфінансуванні міським бюджетом вдалося зреалізувати ряд серйозних об’єктів на території міста. Завданням на сьогоднішній день є реалізація проєкту водопостачання масиву Заріччя в межах вулиць Лесі Українки, Галицької, а також Покрови з прилеглими до неї вулиць, кошторисна вартість якого складає 2,7 млн. грн.; продовження реконструкції каналізаційного колектора по вул. Набережна і напірного колектора від насосної станції №2 (район парку Межиріччя) до насосної станції № 1 (район озера на вул. Шевченка Т.) в м. Золочеві, кошторисна вартість – 42,2 млн. грн.; на стадії реконструкції каналізаційний колектор на вул. І. Франка, замінено буде 500 м. п., а після цього влаштування твердого покриття, що давно чекають мешканці вулиці; розробляється проектна документація на реконструкцію системи водопостачання в с. Білий Камінь, в с. Сасів, також гостро стоїть питання по очистці стоків в зазначених населених пунктах; мешканцям вулиці Шевченка Т. набридли постійні роботи працівників водоканалу з ліквідації витоків води на водопроводі, адже давно назріла потреба реконструкції цієї вулиці з заміною інженерних комунікацій, цьогоріч проведено корегування проєктно-кошторисної документації, вартість якої становить 42,0 млн грн; впродовж 2021 року трапилося три великих аварії на каналізаційних колекторах великого діаметру, що знаходяться на вулицях Симоненка В., Пушкіна О. та Чорновола В. У дуже важких умовах доводилось працівникам водоканалу з залученням підрядних організацій ліквідовувати аварії.Актуальним є реконструкція і розширення каналізаційних очисних споруд м. Золочів, кошторисна документація станом на 2016 рік застаріла і потребує коригування. Згідно останніх обстежень та висновків експертів словенської компанії RIKO потреба у коштах становить 50 млн грн.Описані вище об’єкти будівництва, реконструкції, капремонту мереж водопостачання та каналізації є не що інше як заходи, які спрямовані на забезпечення умов екології та чистого довкілля, а також на здешевлення вартості послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Золочівської міської територіальної громади.Важливим показником та складовою вартості тарифу є вартість електроенергії, яка щоразу зростає. Минулими роками Золочівською міською радою разом з комунальним підприємством, впроваджувались заходи по заміні старого обладнання на нове, енергоощадне, вдалося досягнути найкращого результату в області серед водоканалів – а це 30 % рівень витрат на електроенергію в структурі тарифу . Також прийшлося відмовитися від споживання дорогого природного газу для опалення виробничих та адміністративних приміщень, взамін цього використовується тверде паливо. В структурі тарифу понад 60% становить заробітна плата, яка теж постійно зростає і треба сказати, що водоканалівська зарплата не є високою, з цієї причини на підприємстві є проблеми к кадрами. На підприємстві, через різницю вартості у тарифі, виник та станом на сьогодні є податковий борг більше 3,0 млн грн, а це у відповідності до Податкового Кодексу України може призвести до арешту рахунків та зупинки, а потім банкрутства підприємства.З метою зменшення ціни для населення громади на послугу з централізованого водопостачання та водовідведення, сесія Золочівської міської ради в 2021 році виділила МКП «Золочівводоканал» компенсацію різниці в тарифах 2,0 млн. грн., тому з розрахункових 40,6 грн/куб. м вартість фактична 36,95 грн/куб. м. В 2022 році плануємо виділити з бюджету 2,5 млн. грн., тому тариф встановлено з розрахункових 49,6 грн/куб. м вартість фактична 43,51 грн/куб. м.