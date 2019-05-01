Якісна послуга чи тариф з нульовою рентабельністю?

nus.in.ua, 11 червня 2019, 15:58

31 травня відбулося перше засідання робочої групи із обговорення діючого тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення у Золочеві. Повертаючись ще раз до цієї теми, запросила до розмови міського голову Золочева Ігоря Гриньківа та керівника МКП «Золочівводоканал» Михайла Венгера.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Відповідно до збільшення цін на енергоносії, збільшення податків та мінімальної заробітної плати ми відкоригували тариф на воду. Він зріс і логічно, що це викликає запитання у мешканців міста. Тому заслухавши мешканців під час зустрічі у міській раді, запросив членів робочої групи, щоб ще раз детально проаналізувати, обговорити всі складові тарифу, обмінятись думками з цього приводу та дати чітку обґрунтовану відповідь людям.

Для повного розуміння ціни за водопостачання та водовідведення у м. Золочеві ми всі мусимо зрозуміти економіку комунального підприємства «Золочівводоканал», зрозуміти, як це підприємство видобуває воду, як очищає каналізаційні стоки та з якими викликами стикається. Якщо брати Львівську область, то всі міста мають різну ціну на воду та каналізацію, бо по-різному її добувають, мають свої різні водозабори, різні очисні споруди, а дехто навіть очисних не має та скидає нечистоти у місцеві річки. Така правда. І хоча ціна на послуги Золочівського водоканалу в порівнянні з іншими містами Львівської області займає 14 позицію з 27 – таке порівняння є некоректним і неправильним.

– Ігоре, багато хто, не розуміючи цього, говорить, що ціна на воду у Львові менша, ніж у Золочеві, хоча Львів бере воду із Золочівського району.

– Це дійсно так. Але до водозаборів міста Львова, в тому числі свердловин на території нашого району, ми не маємо і не можемо мати жодного відношення – це чужа господарка. Львів – велике місто, має промисловість і за рахунок цього може давати низьку ціну на воду населенню.

А як живе наше комунальне підприємство «Золочівводоканал», я прошу детально розказати Михайла ВЕНГЕРА, його керівника.

– Михайле Богдановичу, що сьогодні представляє собою комунальне підприємство золочівської громади під назвою МКП «Золочівводоканал»?

– У нашому підприємстві працює 102 працівники. Господарка дуже велика. На балансі підприємства є два водозабори, насосна станція другого підйому, три каналізаційно-насосних станції і очисні споруди. А це все – двигуни, електронасосні установки, трансформатори. Тобто, це складний механізм, який потрібно постійно обслуговувати. Обладнання час від часу виходить із ладу. Після реконструкції ми встановили найбільш енергоефективне і надійне обладнання, яке є. Це обладнання є в світових лідерах з якості. Ми встановили частотні перетворювачі струму, які дають нам можливість не лише економити електроенергію, а й регулювати тиск. Це дуже багато механізмів, машин, які потребують обслуговування. Вода подається у нашому місті цілодобово. Звісно, що проблеми у підприємства є. Зараз ми вже вирішили проблему в районі вул. Ак. Павлова. Що стосується мереж, то впродовж останніх років замінено найгірші і найважчі ділянки водогону. Це від станції другого підйому: від міського озера у напрямку вулиці Труша та вулиці Шашкевича. Тобто замінено основні водогони, котрі завжди спричиняли вихід із ладу мережі. Зараз там немає жодних проривів. За п’ять місяців цього року припинення водопостачання, з виниводоканалу, не було. Вчора (30 травня – авт.) ми короткочасно зупинили водопостачання для того, щоб змонтувати три гідранти. Якщо були зупинки, то через відключення електроенергії. Якщо Золочівський РЕМ зупиняє з певних технічних причин подачу електроенергії, то ми не можемо працювати без світла.

Так само не можна не зважати на відповідальність. Подача питної води – це величезна відповідальність, тому що сьогодні спалах будь-якого інфекційного захворювання найлегше списати на питну воду, бо водою користуються всі. Ми користуємось найсучаснішими способами знезараження води. Нещодавно була перевірка Держпродспоживслужби, котра підтвердила, що наша вода відповідає всім нормам. А це також відбивається на тарифі.

– Михайле Богдановичу, під час зустрічі було озвучено інформацію про те, що в Золочеві найвищий тариф в області. Чи правда це?

– Не правда. Ми на 14 місці із 27 водоканалів Львівщини. І тут знову ж таки потрібно розуміти, що в області є міста, котрі не мають очисних споруд і не надають послуги із водовідведення, як наприклад Яворів. При цьому в області є ще чотири водоканали, які не переглядали тарифи і не провели коригування. Є міста, як приміром Радехів, де потужно працюють промислові підприємства. Такі міста дають високий тариф для підприємств, за рахунок чого можуть тримати нижчим тариф для населення. В цих містах споживання води населенням є більш, ніж на 50 відсотків меншим, ніж підприємствами. Така ж ситуація і у великих містах. Окрім того, підприємства завжди сплачують вчасно за послуги, в той час, коли населення зубожіло і часто боргує.

– Якщо повертатись конкретно до тарифу на водопостачання і водовідведення, то які ще складові зросли?

– Практично всі складові тарифу зросли. Відповідно до Податкового Кодексу України, через зміну ставок податків суттєво зросли витрати на сплату податків та зборів. В порівнянні із витратами, закладеними у діючому тарифі – на 55,1%. Вартість електроенергії зросла на 15,8%. Зросла заробітна плата на 12,1 відсотка і відповідно зріс розмір сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – на 12,1%. Якщо говорити про закладені витрати на матеріали, то їх ціну ми заклали на тому рівні, що була у 2017 році. Фактично відкоригований тариф – це тариф із нульовою рентабельністю.

– Впродовж попередніх років каналізовано житловий масив Заріччя, декілька вулиць, і реконструйовано каналізаційно-насосну станцію на вул. Спадистій для прийому цих стоків та перекачування їх на очисні споруди; каналізовано житловий масив індивідуальної забудови Панаса Мирного – Ольги Кобилянської – Залізняка; каналізовано житловий масив індивідуальної забудови Спортивна – Замкова –Перемоги. Ігоре, чи вплинуло це на збільшення вартості тарифу?

Ігор ГРИНЬКІВ:

– Ці вкрай необхідні об’ємні роботи з каналізування приватного сектора нашого міста, котрі зазначені, були виконані в основному коштами Державного бюджету, частково обласного бюджету і частково коштами міського бюджету. Підприємство не вкладало своїх грошей в каналізування цих масивів. Оскільки ми не понесли видатків, значить ці видатки не є складовою тарифу. Це значно покращило екологічний стан в нашому місті, але ніяк не відбилось на тарифі. Ці речі ініціює Золочівська міська рада і за бюджетні гроші виконуєм ці роботи. От скажімо, місто виготовило проектну документацію на заміну колектора на вулиці Набережній. Це дуже коштовний проект, вартість якого 42 мільйони гривень. Міська рада працює з Департаментом екології Львівської області, з Міністерством екології і коштом, в основному Державного бюджету, і частково міського бюджету реалізовує це. Це аж ніяк не впливає на тариф.

Сьогодні в мережі водопостачання потрібно вкладати величезні кошти. Сьогодні потрібно завершити прокладання колектора на масиві вулиць Спортивна – Замкова – Перемоги. Там мешканці зібрались у кооператив, виготовили проектну документацію, а ми мусимо їм допомогти прокласти мережі водопостачання, сучасні мережі, щоб не було втрат. Ми мусимо вирішити питання у масиві Заріччя, тому що як тільки починається літо, мешканці вулиць Галицької і інших скаржаться на нестачу води, оскільки вони приєднані до приватних свердловин, котрі належать підприємцям. Сьогодні ми повинні подбати про масив Заріччя і дати туди достатньо тиску, щоб весь масив був охоплений якісним водопостачанням. Також ми передбачили нові земельні ділянки для житлового будівництва, в тому числі роздали понад сто земельних ділянок учасникам АТО для будівництва. Саме для цього ми використовуємо обласну програму «Питна вода» і кошти обласного бюджету, і кошти міського бюджету для того, щоб ут сім разом провести реконструкцію водозабору «Підгороднє» на вулиці Кривоноса, щоб звідти подати воду до цього масиву. Це дуже потрібні для людей мережі. На це потрібно багато коштів. Але знову ж таки ці речі ми не вкладаємо в нині діючий тариф на водопостачання.

Дуже важливою складовою тарифу є електроенергія. Вона потрібна для того, щоби добувати воду, вона потрібна для того, щоб перекачувати стоки, щоб їх очищати. На ріст ціни на електроенергію ми, на жаль, вливати не можемо. Разом із депутатами міської ради ми думаємо як встановити свою сонячну станцію для того, щоб хоч якось впливати на цей показник.

Розмовляла Леся ГОРГОТА