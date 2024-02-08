Василь МАРКЕВИЧ: "Зараз ми пишемо історію своїми вчинками"



Леся ГОРГОТА

Фото автора

Фото автора

– Ми пережили 2023 рік. Рік – непростий. Черговий рік війни. І на мою суб’єктивну думку, прожили його достойно,– Є певні маркери, які були визначальними. Перше – це виконання бюджетів наших громад. Передусім хочу сказати, що всі громади справились. Є бюджети недовиконані. Це бюджети Золочівської та Бродівської громади, які виконані на 96 відсотків. Та це не завадило нам пройти рік і мати проєкти розвитку. Чому Золочівська і Бродівська громади не виконали бюджети? На це є об’єктивні причини. Це громади, які розраховували на надходження від військових формувань, однак з жовтня військове ПДФО було скеровано до Державного бюджету. До прикладу Золочівська громада недоотримала 24 мільйони гривень від запланованих показників. Бродівська – 28 мільйонів гривень. Це – значний ресурс, зважаючи на те, що на початку року були прийняті дефіцитні бюджети. Наприклад, Бродівська міська рада 20 мільйонів гривень скерувала на погашення дефіциту в освітній галузі. Та попри те, ми не просто вижили, а й мали розвиткові проєкти, про які я вже згадував. Нам вдалось реалізувати 17 проєктів із залученням обласних коштів. Один з основних – це Програма пріоритетних інфраструктурних проєктів. 15 мільйонів гривень було залучено з обласного бюджету. Завдяки цьому нам вдалось відновити приміщення Олеського професійного ліцею. Зважаючи на вже проведені роботи у попередні роки, то зараз маємо у навчальному закладі повністю відремонтований гуртожиток. Ще одна важлива програма – Програма енергозбереження та енергоефективності. Минулого року вдалось втілити два проєкти у Золочівському районі. Це – реконструкція тепломережі у Буській музичній школі та Золочівській центральній районній лікарні. У Підкамінському психоневрологічному диспансері було встановлено нові котли. У Поморянському професійному ліцеї завершується процес відновлення тепломережі. Це все близько 10 мільйонів гривень залучених із обласного бюджету.– Основний акцент ми ставили на оборонну роботу. Забезпечення і підтримка наших військових формувань була і є нашим пріоритетом. Дякую громадам, які прийняли Програми підготовки та підтримки військових формувань, що дислоковані на території району. Громадами в рамках цих Програм профінансовано видатків на суму понад 35 мільйонів гривень. Наголошу, що це лише Програми підтримки збройних формувань. Окрім них кожна громада приймала ряд інших програм, спрямованих на підтримку та соціальний захист військовослужбовців та їхніх сімей, закуповувала дрони, автомобілі, спорядження тощо. Також варто згадати, що службовці Золочівської районної військової адміністрації особисто багато долучаються до підтримки війська. Минулого року ми зібрали 50 тисяч гривень і передали їх на придбання дронів. Цього місяця наші посадовці проявили ініціативу і ми здаємо п’ять відсотків від свого заробітку, які передамо на придбання дронів. Варто також сказати, що Золочівщина активно відгукнулась на формування нашого зенітного батальйону, ми зібрали кошти на чотири пікапи. Хочу подякувати ще раз громадам, які долучились. Буська та Красненська громада – один пікап, Золочівська та Бродівська громади – по одному пікапу. Ще один пікап було закуплено за кошти підприємства «Електроконтакт Україна». Завдяки цьому у Золочівському районі вже працюють зенітні групи, які разом з іншими підрозділами боронять наше небо та збивають шахеди. Від початку війни Золочівською військовою адміністрацією було напрацьовано номенклатурні оборонні документи, створено інженерні оборонні споруди. Зараз проходить процес мобілізації. Непроста ситуація. В суспільстві існують різні думки з цього приводу. Користуючись нагодою, хочу закликати громаду до розуміння ризиків, які стоять перед нами, перед державою та закликати насамперед чоловіків, які придатні до військової служби виконати свій конституційних обов’язок та стати на захист України. Ті хлопці, що зараз на передовій, потребують реально відпочинку, їх потрібно поміняти, їм потрібно дати посил, принаймні, того, що вони не один на один з цією ситуацією. Зараз пропонуються зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачено інструменти рекрутингу. Це важливий інструмент, який може замінити мобілізацію. Людина, яка відчуває, що вона зможе допомогти Збройним Силам України, власне, у своїй спеціальності, використовуючи свої навики і вміння може підшукати собі відповідну посаду у Збройних Силах. Такі вакансії вже виставляють на сайтах з пошуку роботи. Можна також звернутись до центру зайнятості.– Ніхто нас не готував до того, що у районі буде стільки біженців. Зараз у нас проживає 8236 осіб, а були періоди, коли їх було понад 15 тисяч. Зрозуміло, що частина з них знайшли інші шляхи, виїхали закордон чи повернулись у деокуповані міста. Ті українці, які залишились на Золочівщині, вони всі внесені до відповідного реєстру. При управлінні соціального захисту населення був створений Координаційно-консультативний центр, згодом він трансформувався в Офіс підтримки цивільного населення. Це структура, яка не лише веде облік внутрішньо переміщених осіб, а й також комунікує із різними міжнародними та державними інституціями, котрі свою діяльність спрямовують на підтримку тих осіб, що постраждали від війни. В Україні працює багато благодійних організацій, соціально відповідальних груп, які допомагають цивільному населенню. Тому Офіс підтримки займається соціальною, психологічною, гуманітарною підтримкою внутрішньо переміщених осіб, правовим супроводом. Ми залучаємо до цієї роботи всі наявні органи державної влади і управління. Центр зайнятості не лише займається працевлаштуванням, а й профорієнтацією, підтримкою тих, хто хоче розпочати свій бізнес тощо. Є багато програм, орієнтованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Мусимо розуміти ще один важливий момент. Це – різні люди, з різним рівнем достатку, різним досвідом і різними потребами. Є люди, котрі самі шукають житло, працевлаштування, можливість влаштування дітей у навчальні заклади, а до влади звертаються у крайніх випадках. А є такі, котрим важко адаптуватись, соціалізуватись і вони потребують нашої уваги. Якщо говорити цифрами, то в місцях компактного поселення проживає трохи більше трьох сотень людей з понад восьми тисяч. Тобто це свідчить про те, що вони інтегрувались у громади, хтось придбав житло, хтось винаймає, вони працюють у закладах торгівлі, громадського харчування, у медичних закладах, сфері оcвіти…– Сьогодні держава робить великий акцент на цифровізації. Ми рухаємось вперед і всі послуги, які надаємо, переводимо в цифровий формат. Маємо значні поступки в цьому році. Так, протягом 2023 року у Золочівському районі відкрито 2 нових сучасних ЦНАПи, які відповідають усім вимогам щодо відкритості та доступності, у двох громадах району – Підкамінській та Поморянській. Їхнє відкриття стало можливим завдяки залученню коштів з обласного та місцевих бюджетів. У ЦНАПі Буської громади закінчено поточний ремонт приміщень, аби жителі громади мали змогу одержувати державні послуги у комфортних умовах. За рахунок коштів місцевого бюджету здійснено капітальний ремонт приміщень ЦНАПу Золочівської міської ради. Вже зовсім скоро запрацює ЦНАП у Красненській громаді. Таким чином всі громади у Золочівському районі охоплені адміністративною послугою. Крім цього, при центрах надання адміністративних послуг створено 55 віддалених робочих місць адміністраторів, що максимально зручно та вигідно для отримання адмінпослуг сільським населенням району.– Так, у 2023 році ми завершили процес декомунізації. На початку 2023 року було створено робочу групу з питань декомунізації при Золочівській РВА за участі представників влади та активістів, істориків, краєзнавців, журналістів та представників громад. З моменту створення робоча група виявила на території Золочівського району 51 об’єкт (пам’ятники і таблиці) радянської доби, присвячені солдатам радянської армії, колгоспникам, радянським космонавтам та діячам культури і мистецтва, подіям, які прославляли радянський союз, імперських російських діячів тощо. Було проведено фотофіксацію таких об’єктів та роботу щодо їх систематизації, а також скеровано листи в громади з проханням надати означену інформацію та розробити дорожню карту демонтажів. 14 листопада 2023 року Золочівський район першим в області завершив процес декомунізації. Останній пам’ятник демонтовано в селищі Підкамінь. Заодно звертаюсь до читачів, якщо у вас є відомості про такі об’єкти на території вашої громади, поінформувати Золочівську районну військову адміністрацію.– У мене є одне бажання, щоб в Україні більше ніколи не було посади «начальник військової адміністрації». А відтак ми всі спільно маємо працювати на Перемогу України над ворогом. Якщо раніше ми могли сперечатися с приводу якихось моментів історії чи героїчних постатей, зараз ми пишемо сучасну історію своїми вчинками. Ми – очевидці, серед нас – військовослужбовці, волонтери, на жаль, чимало загиблих та поранених Героїв… Коли це все закінчиться, головне питання, що постане для кожного українця – що ти робив під час війни? Час та можливість кожному із нас підготувати відповідь на це питання наразі ще є…