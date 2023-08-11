Щоденні кроки до перемоги



– До міської ради звертаються командири різних військових підрозділів з проханням про допомогу. В основному це стосується автомобілів-позашляховиків, мікроавтобусів й інших. Також є запити на квадрокоптери, які використовують ті чи інші військові підрозділи. В міру можливості ми задовольняємо потреби військових. Нещодавно ми отримали звернення від 15 Слов’янського полку Національної гвардії України. У складі цього полку б’ється з ворогом велика кількість військовослужбовців із нашої громади. На жаль, є й загиблі…

Добре, що громада так активно відгукнулась, і ми за короткий період часу зібрали кошти на автомобіль. Перебуваючи вже вдруге у цьому підрозділі, у Слов’янську, мав можливість особисто поспілкуватись із командиром полку полковником Геннадієм Куцим. Обговорили подальші кроки нашої співпраці. Потреба саме цих військових не є вичерпана. Їм потрібні квадрокоптери, потрібен автомобіль, який вони б могли переобладнати під пункт управління квадрокоптерами.

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Леся ГОРГОТА Розмовляла

– Я дякую усім, хто долучився до збору коштів на цей автомобіль. Насправді ми зібрали значно більшу суму за ту, що потрібна. Отож, на рахунок Благодійного фонду «Золочів відроджений» перераховано благодійниками 93 464, 10 гривень. У бухгалтерію Золочівської міської ради жителями громади здано готівкою 194 744 гривні, 20 фунтів та 100 доларів США. До відкриття скриньки, яка була розташована на площі Незалежності у Золочеві, було запрошено одного із засновників фонду отця-декана Володимира Легкого. Жителями громади та гостями міста було пожертвувано у скриньку 16 527 гривень, 20 євроцентів, 2 злотих, 50 євро. Цей збір ще раз і ще раз підтвердив повагу і шану жителів Золочівської громади до наших захисників, а також довіру до Золочівської міської ради та до Благодійного фонду «Золочів відроджений».Я бачив як до скриньки підходили діти і віддавали свої дрібні гроші на авто для захисників. Зворушує жертва старенької жінки, яка постановила собі щомісяця приносити 200 гривень до міської ради для військових.Щонеділі у храмах міста та сіл звучить молитва за наших Героїв.Ці всі маленькі кроки є внеском у нашу майбутню велику Перемогу.Дякую ще раз і ще раз усім Вам, дорогі благодійники. Залишок коштів буде використано на придбання наступного автомобіля.Зараз маємо запит від кількох військових підрозділів, в тому числі і від нашого 64 батальйону територіальної оборони.– На зворотньому шляху, у Харкові я зустрівся із керівником Золочівської селищної військової адміністрації Богодухівського району Харківської області Віктором Коваленком та заступником селищного голови Леонідом Канівцем. Ми поділились думками щодо подальших спільних кроків, визначення їхніх потреб і нашої підтримки. У Золочеві Харківської області ситуація стабільно важка. Попри те, що близько десяти різних іноземних неурядових організацій їм надають допомогу – хтось відновлює зруйноване житло, хтось допомагає влаштувати укриття, хтось відновлює віконні блоки тощо, вони з тривогою думають про осінь, про зиму. Жителі Золочева Харківської області під щоденними обстрілами і їм значно важче, аніж нам, і маємо також думати як їм допомогти.Війна триває, і кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб підтримати тих українців, котрі постраждали від російської агресії, втратили рідних, житло, роботу. Ми всі разом маємо робити все від нас залежне для підтримки наших воїнів та їхніх родин. Маємо бути єдиними у цьому, бо саме у єдності – наша сила.