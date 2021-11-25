Спільно вчимося долати проблеми війни

Громадська організація «Гендерний креативний простір» розпочала у Золочівській територіальній громаді серію «круглих столів» на тему: «Можливості приймаючої громади та актуальні потреби ВПО». Це один з двох проєктів, які реалізовує громадська організація на території громади. Відтак, завдяки їхньому сприянню в одному із центрів, де проживають внутрішньо переміщені особи, облаштовано технікою для кухні місце для приготування їжі, передано пральну та сушильні машинки, придбано ігри та килим для ігрової кімнати. Також передано термоси, картини для малювання за номерами для дівчат із сімей військовослужбовців.

Перший круглий стіл відбувся вчора у Золочеві. Участь у заході взяли координатори проєкту Наталія Дмитрук та Наталія Свідерська, начальник Служби у справах дітей Золочівської міської ради Оксана Дужа, керівник Золочівського районного центру зайнятості Галина Коменда, сімейний лікар Наталія Оліярчук, заступник директора Золочівського професійного ліцею Марія Нагірна, фахівці Золочівської міської ради.

– Важливо, як ми приймаємо цих людей і не менш важливими є умови, які ми створюємо, щоб наші українці почувалися захищено, не втрачали надії на майбутнє і, якщо залишаться тут, мали можливості розпочати нову сторінку свого життя з підтримкою громади, – розпочала захід Леся Горгота, координатор волонтерського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб. – У Золочівській громаді проживає більше трьох з половиною тисяч вимушено переселених осіб. Усі вони стикнулись із рядом проблем, які ми намагаємось вирішити. Робимо все можливе для того, щоб зробити ваше перебування у нас максимально комфортним в тих умовах, в яких ми всі з вами опинились.

Марія Нагірна, заступник директора Золочівського професійного ліцею, розповіла про те, як функціонує центр для біженців у їхньому закладі, з якими проблемами стикаються вони спільно і як спільно їх вирішують з допомогою різних структур.

– Щодня на Львівщину евакуйовують сотні дітей із зони найактивніших бойових дій. Дітей розселяють в межах області, забезпечують харчуванням, медичною та, за потреби, психологічною допомогою. Служба у справах дітей постійно працює з сім’ями, які приїхали до Золочева з зони бойових дій, – повідомила начальниця Служби у справах дітей Оксана Дужа. – Ми робимо це для того, щоб опікуватись дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які є під опікою, у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та дітей, які прибули без супроводу батьків. Багато сімей з числа внутрішньо переміщених осіб потребують правової та іншої допомоги, яка стосується захисту їх прав та прав малолітніх та неповнолітніх дітей, а також їх життя та безпеки. Ми намагаємось допомогти, підтримати. Окрім того, усі діти, які до нас прибувають без батьків, внесені у єдину державну базу. Робимо це для того, щоб після перемоги батькам чи опікунам їх легше було розшукати.

Дуже важливим є сприяння інтеграції та соціально-економічній адаптації внутрішньо переміщених осіб із окупованих територій України шляхом проведення тренінгів та просвітницької роботи у сфері особистісного розвитку, працевлаштування, започаткування бізнесу.

Директор Золочівської районної філії Львівського обласного зайнятості Галина Коменда повідомила:

– Протягом останніх місяців Центр зайнятості значно переформатував свою діяльність, спрямовуючи її на подолання тих викликів, які постали перед усіма нами. Допомагаємо внутрішньо переміщеним особам знайти роботу, отримати можливість самореалізуватись. Допомагаємо із перекваліфікацією. До кожного у нас індивідуальний підхід, з кожним спілкуємось окремо і стараємось допомогти кожному, хто має бажання знайти роботу і працювати. У нас для переселенців проводяться навчальні тренінги, розповсюджуються інформаційні матеріали, надаються консультації. Все це сприяє їх скорішій адаптації та соціалізації в громаді.

Керівниця проєкту Наталія Дмитрук ознайомила жінок-ВПО із подальшими заходами та проєктами, які будуть реалізовані найближчим часом – творчі майстерні, створення креативних просторів та інтелектуальних клубів тощо. Також проєктом передбачено надання кваліфікованими психологами та терапевтами первинної психологічної допомоги жінкам-ВПО.

Завдяки спільним зусиллям влади та громадськості вдається налагодити ефективну допомогу ВПО в громаді.

Учасники круглого столу обговорили проблемні питання, з якими стикаються ВПО в Золочівській громаді та алгоритм подальших дій, спрямованих на розвиток взаємодії влади і громадськості щодо захисту прав та підтримки внутрішньо переміщених осіб.





Ірина ДОМАРЕЦЬКА