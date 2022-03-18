У Золочівському районі протиповітряна оборона збила 3 ракети: Максим Козицький про добу в області

Учора, протиповітряна оборона збила три ракети у Золочівському районі. Внаслідок цього, загорілася трава, однак пожежу локалізували. Відомо, що загрози для жителів району нема. Жертв також немає. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.



Загалом за добу сирени на Львівщині тричі сповіщали про повітряну тривогу. Вони попереджали про загрозу ракетного удару.



Разом з тим, напередодні розселили в області ще 3835 людей з інших регіонів України. Від початку повномасштабної війни – понад 257 тисяч.



Кордон на всіх пунктах пропуску Львівщини перетнули 15915 людей. Від початку повномасштабного вторгнення рф – понад 1 мільйон 300 тисяч.



З 24 лютого спільно з Благодійним фондом «Крила надії» вдалося зібрати понад 25 мільйонів гривень, щоб допомогти українській армії.



«Кожна гривня на контролі. Про те, на що підуть гроші, повідомимо окремо, з врахуванням безпекових моментів. Сьогодні кожен з нас має зробити свій вклад у наше завтра», - очільник ОВА.