Новини Золочівщини
08:33, 05 жовтня 2023
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Ноутбуки від громади Міколов для плугівських школярів

Ноутбуки від громади Міколов для плугівських школярів
Gazeta
Фото: НУС
Наприкінці минулого тижня міський голова Золочева Ігор Гриньків відвідав Плугівський ЗЗСО І-ІІІ ст.
Школярі отримали чудовий подарунок від польських друзів.
Ноутбуки від громади Міколов для плугівських школярів
Ноутбуки від громади Міколов для плугівських школярів
Ноутбуки від громади Міколов для плугівських школярів

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Разом із начальником відділу освіти, молоді та спорту Андрієм Заброцьким та нашим добрим приятелем, волонтером Антоном Гуменюком передав від громади міста Міколов (Республіка Польща) передала для учнів Золочівської громади ноутбуки. Це мрія дітей, в першу чергу, і мрія вчителів. Тому що комп’ютери на даний момент полегшують навчання дітей і проведення дозвілля. Це дуже приємно, що у такі важкі часи, наші польські друзі діляться добром. Дякую керівнику міста Міколов пану Станіславу Пєхулі та всій громаді за допомогу. І вкотре дякую Антону Гуменюку за координацію та допомогу у перевезенні гуманітарного вантажу.
У навчальному закладі – талановиті учні та фахові вчителі. Спільно з директором школи Лілією Венгер обговорили питання покращення якості освіти. Багато залежить від нас, від наших спільних зусиль. Маємо зробити багато спільних кроків.
Важливим є забезпечення учнів підручниками та мультимедійними засобами, влаштування укриття для учнів, благоустрій подвір'я тощо. Переконаний, що все буде, бо діти – майбутнє нашої держави. Дякую всім, хто вкладає серце у виховання діточок.
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