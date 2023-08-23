У Золочеві відкрили Школу відповідального батьківства «Батьки в темі»

Організаторами заходу є БО «Дія.МИ» cпільно з партнерами – Службою у справах дітей ЛОВА, Львівським обласним центром соціальних служб та за підтримки Золочівської міської ради.

Під час відкриття учасників школи привітав начальник Служби у справах дітей ЛОВА Володимир Лис: «Радіємо, що з початку проєкту вже понад 200 батьків стали випускниками Школи відповідального батьківства і сьогодні ми відкриваємо Школу вже у п’ятій громаді на Львівщині. Це дуже важливий у наш час проєкт про майбутнє міцних українських родин та про підвищення батьківського потенціалу. Цей проєкт є складовою також реформи деінституціалізації. Адже відповідальне батьківство – це передумова того, що діти будуть виховуватися у сім’ї. Це важливий також проєкт для того, щоб мінімізувати ризики потрапляння дітей в інституційні заклади. Цінно, що до Школи долучається багато сімей і батьки хочуть здобувати нових сучасних знань, навичок щодо виховання, догляду та лікування дітей. Дякуємо громадському сектору за підтримку соціальних ініціатив».

Голова правління БО «Дія.МИ» Софія Крушельницька подякувала партнерам за співпрацю і підтримку організації Школи батьківства. Також зазначила, що метою Школи є інформаційна підтримка, навчання та створення ком’юніті батьків та експертів для обміну досвідом з лікування, виховання та догляду за дітьми до 3-х років. На захід завітали близько 20 мам-учасниць з малюками.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА



Такожподякував за можливість долучитися до проєкту: «Вдячні, що маємо партнерів в підтримці сімей, підготовці до батьківства та випередженні проблем, які можуть виникнути під час виховання. Впевнені, Школа допоможе всім учасникам почуватись впевненіше у своїх діях».З вітальними словами звернувся такожвідмітивши, що «Приємно бачити серед присутніх дружин військовослужбовців. Підтримка матерів у цей час – дуже важлива і цінно, що можемо сприяти у цьому. Сподіваємось, на заняттях Школи всі почерпнуть важливу інформацію, яка зробить батьківство легшим та щасливішим».Нагадуємо, що експертами школи є доказові фахівці із грудного вигодовування, сну, харчування, а також логопед, психолог, акушер-гінеколог, педіатр та дитячий стоматолог.Також до кінця року в планах – організація заходу для батьків та дітей до Дня Миколая у Львові. Анонс події буде висвітлений у Соціальних мережах БО «Дія.МИ».Приємною новиною є те, що всі, хто не встиг стати учасниками навчання в своїх громадах, можуть долучитися до онлайн частини. Для цього потрібно написати організаторам в Фейсбук або Інстаграм.