Новини Золочівщини
08:31, 27 листопада 2023
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Авторефкератометр – для кабінету офтальмолога

Авторефкератометр – для кабінету офтальмолога
Gazeta
Фото: НУС
Понад 80% інформації про навколишній світ людина отримує саме завдяки органам зору. Найменша дисфункція зорового апарату, набуте чи вроджене порушення стає причиною значного погіршення якості життя, миритися з яким сьогодні абсолютно не обов'язково.
Авторефкератометр – для кабінету офтальмолога
Авторефкератометр – для кабінету офтальмолога
Авторефкератометр – для кабінету офтальмолога
Авторефкератометр – для кабінету офтальмолога

У середу, 22 листопада 2023 року, у лікувально-діагностичному відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» відбулась непересічна подія. Завдяки перемозі у конкурсі грантів «ЧАС ДІЯТИ, УКРАЇНО!» від Фонду «МХП-Громаді» для кабінету офтальмолога лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» придбали авторефкератометр – прилад для об'єктивного дослідження клінічної рефракції ока, визначення кривизни рогівки, міжзіничної відстані, ширини зіниці і розміру рогівки.
Микола ХОЛЯВКА, завідувач лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ»:
– У Золочівській міській територіальній громаді, як і в усій нашій державі, особливо гостро проблема збереження та відновлення здоров'я її мешканців, а також внутрішньо переміщених осіб, які проживають на її території. Зважаючи на це, виникла ідея реалізації проєкту «Якість зору – якість життя...». Завдяки цьому проєкту ми мали можливість закупити цей авторефкератометр, який призначений для об'єктивного дослідження клінічної рефракції ока, визначення кривизни рогівки, міжзіничної відстані, ширини зіниці і розміру рогівки. Зараз ми фактично доукомплектовуємо вже діючий кабінет. Ми постійно подаємось на конкурси проєктів МХП, і періодично є переможцями, завдяки чому вже втілено багато ідей у реальність.
Тетяна ВАЛАНЧЮС, директор ТОВ «Захід-Агро МХП»:
– Головне у лікуванні, це своєчасне обстеження, якісна діагностика. І вже половина справи зроблена. А далі вже призначають лікування. Ми тішимось, що долучаємось до таких важливих справ. Фонд започаткував цей конкурс грантів, щоб у тісній співпраці із громадами допомагати, покращувати та сприяти розвитку їхніх мешканців.
Оксана МАШКАРИНЕЦЬ, лікар-офтальмолог розповіла про те, на що здатен цей чудо апарат і як він допомагає у роботі:
– Провівши діагностику за допомогою авторефкератометра, можна визначити клінічну рефракцію ока (виявлення короткозорості, далекозорості, астигматизму). Автокераторефрактометрія (вимір заломлюючої сили ока) – це комп'ютерна процедура дослідження рогівки ока з одночасним дослідженням оптичної сили ока. Автокерторефрактометрія поєднує в собі два методи. За допомогою рефрактометрії можна: виявити короткозорість, дистрофічні зміни рогівки, далекозорість або астигматизм; не тільки виміряти клінічну рефракцію ока, але і оцінити радіус, діаметр і рефракцію рогівки, що дуже важливо при підборі контактних лінз і уточнення виду астигматизму. За допомогою кератометрії можна: визначити ступінь розвитку астигматизму; виявити кератоконус, кератоглобус, дистрофічні зміни рогівки. Це метод обстеження проводиться в будь-якому віці, не вимагає спеціальної підготовки.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева подякував представникам ТОВ «Захід-Агро МХП» за підтримку ідей золочівських фахівців, втілення їх у реальність:– Нам сьогодні допомагають різні неурядові організації, у тому числі і ваше агроформування. Ваша допомога нашому діагностичному відділенню є дуже важливою. Адже якість надання медичних послуг має бути на високому рівні. Дякую вам за підтримку наших проєктів.
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