Новини Золочівщини
Дослідження проаналізували на діалоговій сесії
У рамках проєкту «Людський вимір: ефективне управління за допомогою даних та залучення громад» 15 серпня 2023 року відбулась друга діалогова сесія, яку провели тренерки Людмила Роман та Оксана Чабан.
Діалогові сесії – це відмінний інструмент для підвищення залучення різних категорій населення громади до прийняття рішень на місцевому рівні.
Мета цього дослідження – визначити потребу пацієнтів лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» щодо необхідності, доцільності та якості надання необхідних аудіологічних послуг лікарем сурдологом з метою максимального наближення місця надання таких медичних послуг до місця проживання мешканців Золочівської громади та суміжних громад району.
Цільовою аудиторією дослідження були: працівники та пацієнти лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» Золочівської міської ради, серед яких мешканці Золочівської міської територіальної громади та інших суміжних громад (Зборівської, Буської, Бродівської, Красненської) Львівської та Тернопільської областей, які є споживачами медичних послуг відділення.
На другій діалоговій сесії координатор проєкту Галина Жуковська проаналізувала проведене дослідження.
Нагадаємо, Золочівську громаду було відібрано до участі у цьому проєкті. Проєктом «Людський вимір: ефективне управління за допомогою даних та залучення громад» проведено серії навчальних тренінгів для представників територіальних громад та отримано підтримку у формі технічного забезпечення для збору даних та покращення якості надання послуг населенню, обговорення найбільш важливих та нагальних потреб громад та спільної розробки планів дій щодо їх ефективного вирішення. А також при проходженні всіх заходів ми зможемо отримати кошти на закупівлю дороговартісного обладнання для потреб громади.
Цей проєкт впроваджується за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) IOM Ukraine та фінансування Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.
Діалогові сесії – це відмінний інструмент для підвищення залучення різних категорій населення громади до прийняття рішень на місцевому рівні.
Мета цього дослідження – визначити потребу пацієнтів лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» щодо необхідності, доцільності та якості надання необхідних аудіологічних послуг лікарем сурдологом з метою максимального наближення місця надання таких медичних послуг до місця проживання мешканців Золочівської громади та суміжних громад району.
Цільовою аудиторією дослідження були: працівники та пацієнти лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» Золочівської міської ради, серед яких мешканці Золочівської міської територіальної громади та інших суміжних громад (Зборівської, Буської, Бродівської, Красненської) Львівської та Тернопільської областей, які є споживачами медичних послуг відділення.
На другій діалоговій сесії координатор проєкту Галина Жуковська проаналізувала проведене дослідження.
Нагадаємо, Золочівську громаду було відібрано до участі у цьому проєкті. Проєктом «Людський вимір: ефективне управління за допомогою даних та залучення громад» проведено серії навчальних тренінгів для представників територіальних громад та отримано підтримку у формі технічного забезпечення для збору даних та покращення якості надання послуг населенню, обговорення найбільш важливих та нагальних потреб громад та спільної розробки планів дій щодо їх ефективного вирішення. А також при проходженні всіх заходів ми зможемо отримати кошти на закупівлю дороговартісного обладнання для потреб громади.
Цей проєкт впроваджується за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) IOM Ukraine та фінансування Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.
Анна БУКОВСЬКА
Фото автора
Фото автора
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