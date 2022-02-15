Новини Золочівщини
08:06, 16 серпня 2023
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Дослідження проаналізували на діалоговій сесії

Дослідження проаналізували на діалоговій сесії
Gazeta
Фото: НУС
У рамках проєкту «Людський вимір: ефективне управління за допомогою даних та залучення громад» 15 серпня 2023 року відбулась друга діалогова сесія, яку провели тренерки Людмила Роман та Оксана Чабан.
Діалогові сесії – це відмінний інструмент для підвищення залучення різних категорій населення громади до прийняття рішень на місцевому рівні.

Дослідження проаналізували на діалоговій сесії

Дослідження проаналізували на діалоговій сесії

Дослідження проаналізували на діалоговій сесії
На першій діалоговій сесії було створено ініціативну групу для проведення дослідження на тему «Надання безкоштовних медичних послуг лікарями сурдологами для всіх категорій населення Золочівської міської територіальної громади та інших суміжних громад Львівської та Тернопільської областей, особливо для тих громадян, хто немає можливості самостійно пересуватися за межі Золочівського району (зокрема, покращення обслуговування через забезпечення лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» Золочівської міської ради сучасним аудіологічним обладнанням – аудіометром-тимпанометром)».
Мета цього дослідження – визначити потребу пацієнтів лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» щодо необхідності, доцільності та якості надання необхідних аудіологічних послуг лікарем сурдологом з метою максимального наближення місця надання таких медичних послуг до місця проживання мешканців Золочівської громади та суміжних громад району.
Цільовою аудиторією дослідження були: працівники та пацієнти лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» Золочівської міської ради, серед яких мешканці Золочівської міської територіальної громади та інших суміжних громад (Зборівської, Буської, Бродівської, Красненської) Львівської та Тернопільської областей, які є споживачами медичних послуг відділення.
На другій діалоговій сесії координатор проєкту Галина Жуковська проаналізувала проведене дослідження.
Нагадаємо, Золочівську громаду було відібрано до участі у цьому проєкті. Проєктом «Людський вимір: ефективне управління за допомогою даних та залучення громад» проведено серії навчальних тренінгів для представників територіальних громад та отримано підтримку у формі технічного забезпечення для збору даних та покращення якості надання послуг населенню, обговорення найбільш важливих та нагальних потреб громад та спільної розробки планів дій щодо їх ефективного вирішення. А також при проходженні всіх заходів ми зможемо отримати кошти на закупівлю дороговартісного обладнання для потреб громади.
Цей проєкт впроваджується за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) IOM Ukraine та фінансування Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.



Анна БУКОВСЬКА
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