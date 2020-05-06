– Насамперед хочу відзначити фаховість і завзяття дитячого хірурга Ореста Лешневського. Саме завдяки його ентузіазму та ініціативі ми маємо сьогодні такі приємну подію. Саме він проявив ініціативу, чітко сформулював потребу і стукав у всі можливі двері. На його прохання відгукнулись ІТ компанія ELEKS, Христина Піддубна та Ярослав Сенчук. Саме за їхні кошти для кабінету дитячого хірурга придбано столик інструментальний, затискачі кровоспинні, ножиці, пінцети, контейнери для замочування медичного інструментарію та світильник операційний пересувний. Тепер кабінет дитячого хірурга повністю укомплектований, готовий надавати допомогу маленьким пацієнтам. Хочу окремо сказати декілька слів про ІТ компанію ELEKS, яка не просто надає послуги з розробки програмних продуктів, консультування та забезпечення контролю якості, а й підтримує безліч соціальних ініціатив. Завжди приємно бачити чуйність людей, які безкорисно роблять добро. Дуже приємно жити і працювати з тими, хто вболіває за здоров’я дитячого населення міста. Спасибі за те, що Ви не стоїте осторонь людських проблем.