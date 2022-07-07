Новини Золочівщини
Як отримати вузькоспеціалізовану медичну допомогу
Через воєнні дії в Україні система охорони здоров’я була змушена адаптуватись до нових реалій. Під час воєнних дій правила надання первинної медичної допомоги були змінені, щоб кожен українець міг потрапити до лікаря, незалежно від місця перебування та укладеної декларації. Як і раніше точкою входу до більшості медичних послуг є сімейний лікар.
Незалежно від того, залишаєтесь ви на місці постійного проживання, чи переїхали ви в інший населений пункт, радимо у будь-якому разі тримати зв’язок з вашим сімейним лікарем, якщо це можливо. При можливості з’ясуйте у свого лікаря найзручніший спосіб зв’язку – телефон, месенджер або пошта. Пам’ятайте, що навіть дистанційно ваш лікар може допомогти у вирішенні багатьох питань, пов’язаних із здоров’ям, наприклад, виписати електронний рецепт на «Доступні ліки» чи інсулін, створити електронне направлення, проконсультувати. У разі відсутності технічної можливості виписувати електронні направлення та рецепти, їх можна отримати у паперовій формі. Як потрапити на прийом до лікаря вузької спеціалізації та які обстеження можна пройти у лікувально-діагностичному відділенні КНП «Золочівська ЦРЛ», розповідає завідувач Микола Орестович ХОЛЯВКА.
– Миколо Орестовичу, які медичні послуги можна отримати у лікувально-діагностичному відділенні?
– Лікувально-діагностичне відділення надає великий спектр медичних послуг населенню Золочівської громади. Щоб звернутись на консультацію до лікаря вузької спеціальності (травматолога, хірурга, окуліста), треба обов’язково, у першу чергу, отримати електронне скерування від сімейного лікаря і записатися у реєстратурі. Відділення працює кожного дня з 8 год. до 18 год., у суботу з 9 год. до 14 год. Близько 20 спеціалістів по напрямках: хірургія, кардіологія, травматологія, урологія, ревматологія тощо, кожного дня надають допомогу пацієнтам, проводять обстеження. Саме тут проводять УЗД внутрішніх органів, щитовидної залози, ехокардіографію. Також наші фахівці здійснюють функціонально-діагностичні обстеження: електрокардіограму (ЕКГ), ЕКГ з навантаженням (велоергометрія), електроенцефалографію, реографію, дослідження органів зовнішнього дихання (спірометрія). В лікувально-діагностичному відділенні проводять такі лабораторні дослідження: рівень цукру у крові, гормонів щитовидної залози, імуноферментні, цитологічні та поглиблені клінічні аналізи. У кабінетах лікувально-діагностичного відділення проводяться медичні огляди працівників певних категорій. Сюди звертаються особи з приводу проходження медичного огляду, для отримання довідки щодо придатності керування транспортним засобом, для отримання довідки з приводу володіння зброєю, працюють інші вузькі спеціалісти. Національна служба здоров’я диктує нам правила, і щоб людина отримала медичну послугу безкоштовно, вона має пройти цю процедуру, про яку йшлось спочатку: звернутись до сімейного лікаря, який скеровує до лікаря вузької спеціальності, а тоді запис в медичному реєстрі до того чи іншого спеціаліста, і врешті – консультація спеціаліста. Є багато людей, які готові офіційно оплатити послугу, щоб не стояти у черзі – це і для пацієнта зручно, бо не стоїть у черзі, і плюс для закладу, бо офіційно заробляє гроші. По пакету, який підписала Золочівська районна лікарня, практично всі послуги, які надає лікувально-діагностичне відділення, мають бути безкоштовними. Консультації спеціалістів є безкоштовними, обстеження, наприклад УЗД щитовидки, ехокардіографія також є безкоштовними.
– Яким чином внутрішньо переміщені особи можуть отримати доступ до безкоштовних медичних послуг?
– Пацієнти внутрішньо переміщені особи з окупованих територій чи територій, де ведуться бойові дії, за бажанням мали б підписати договір з сімейним лікарем, щоб отримувати консультації у відділенні. Якщо все ж люди на короткотривалий термін перебувають на території громади, відповідно вони також можуть звертатись до спеціалістів лікувально-діагностичного відділення за наданням медичної допомоги. У такому випадку вони пред’являють посвідчення ВПО, і їм медична послуга надається безоплатно. Відповідно, пацієнт (ВПО) нотується в спеціальному журналі реєстру, і ми щотижнево передаємо звіт у Департамент охорони здоров’я, з надією, що можливо за надану медичну послугу нам повернуть кошти. З 14 березня по 7 липня 2022 року до нас за медичними послугами звернулось 1220 пацієнтів ВПО.
– За якими адресами приймають ваші спеціалісти?
– Наші спеціалісти розташовані в різних приміщеннях. Основний корпус відділення є на вулиці Валовій, 2, також наші спеціалісти працюють в центральній амбулаторії на вулиці Пачовського, 1 та на вулиці Поштовій, 11 і 13 (колишня вулиця Пушкіна). Телефон реєстратури Лікувально-діагностичного відділення для уточнення чи запису пацієнтів на прийом до лікаря 097-9096992.
Незалежно від того, залишаєтесь ви на місці постійного проживання, чи переїхали ви в інший населений пункт, радимо у будь-якому разі тримати зв’язок з вашим сімейним лікарем, якщо це можливо. При можливості з’ясуйте у свого лікаря найзручніший спосіб зв’язку – телефон, месенджер або пошта. Пам’ятайте, що навіть дистанційно ваш лікар може допомогти у вирішенні багатьох питань, пов’язаних із здоров’ям, наприклад, виписати електронний рецепт на «Доступні ліки» чи інсулін, створити електронне направлення, проконсультувати. У разі відсутності технічної можливості виписувати електронні направлення та рецепти, їх можна отримати у паперовій формі. Як потрапити на прийом до лікаря вузької спеціалізації та які обстеження можна пройти у лікувально-діагностичному відділенні КНП «Золочівська ЦРЛ», розповідає завідувач Микола Орестович ХОЛЯВКА.
– Миколо Орестовичу, які медичні послуги можна отримати у лікувально-діагностичному відділенні?
– Лікувально-діагностичне відділення надає великий спектр медичних послуг населенню Золочівської громади. Щоб звернутись на консультацію до лікаря вузької спеціальності (травматолога, хірурга, окуліста), треба обов’язково, у першу чергу, отримати електронне скерування від сімейного лікаря і записатися у реєстратурі. Відділення працює кожного дня з 8 год. до 18 год., у суботу з 9 год. до 14 год. Близько 20 спеціалістів по напрямках: хірургія, кардіологія, травматологія, урологія, ревматологія тощо, кожного дня надають допомогу пацієнтам, проводять обстеження. Саме тут проводять УЗД внутрішніх органів, щитовидної залози, ехокардіографію. Також наші фахівці здійснюють функціонально-діагностичні обстеження: електрокардіограму (ЕКГ), ЕКГ з навантаженням (велоергометрія), електроенцефалографію, реографію, дослідження органів зовнішнього дихання (спірометрія). В лікувально-діагностичному відділенні проводять такі лабораторні дослідження: рівень цукру у крові, гормонів щитовидної залози, імуноферментні, цитологічні та поглиблені клінічні аналізи. У кабінетах лікувально-діагностичного відділення проводяться медичні огляди працівників певних категорій. Сюди звертаються особи з приводу проходження медичного огляду, для отримання довідки щодо придатності керування транспортним засобом, для отримання довідки з приводу володіння зброєю, працюють інші вузькі спеціалісти. Національна служба здоров’я диктує нам правила, і щоб людина отримала медичну послугу безкоштовно, вона має пройти цю процедуру, про яку йшлось спочатку: звернутись до сімейного лікаря, який скеровує до лікаря вузької спеціальності, а тоді запис в медичному реєстрі до того чи іншого спеціаліста, і врешті – консультація спеціаліста. Є багато людей, які готові офіційно оплатити послугу, щоб не стояти у черзі – це і для пацієнта зручно, бо не стоїть у черзі, і плюс для закладу, бо офіційно заробляє гроші. По пакету, який підписала Золочівська районна лікарня, практично всі послуги, які надає лікувально-діагностичне відділення, мають бути безкоштовними. Консультації спеціалістів є безкоштовними, обстеження, наприклад УЗД щитовидки, ехокардіографія також є безкоштовними.
– Яким чином внутрішньо переміщені особи можуть отримати доступ до безкоштовних медичних послуг?
– Пацієнти внутрішньо переміщені особи з окупованих територій чи територій, де ведуться бойові дії, за бажанням мали б підписати договір з сімейним лікарем, щоб отримувати консультації у відділенні. Якщо все ж люди на короткотривалий термін перебувають на території громади, відповідно вони також можуть звертатись до спеціалістів лікувально-діагностичного відділення за наданням медичної допомоги. У такому випадку вони пред’являють посвідчення ВПО, і їм медична послуга надається безоплатно. Відповідно, пацієнт (ВПО) нотується в спеціальному журналі реєстру, і ми щотижнево передаємо звіт у Департамент охорони здоров’я, з надією, що можливо за надану медичну послугу нам повернуть кошти. З 14 березня по 7 липня 2022 року до нас за медичними послугами звернулось 1220 пацієнтів ВПО.
– За якими адресами приймають ваші спеціалісти?
– Наші спеціалісти розташовані в різних приміщеннях. Основний корпус відділення є на вулиці Валовій, 2, також наші спеціалісти працюють в центральній амбулаторії на вулиці Пачовського, 1 та на вулиці Поштовій, 11 і 13 (колишня вулиця Пушкіна). Телефон реєстратури Лікувально-діагностичного відділення для уточнення чи запису пацієнтів на прийом до лікаря 097-9096992.
Розмовляла
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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