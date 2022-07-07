Як отримати вузькоспеціалізовану медичну допомогу

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Ірина ДОМАРЕЦЬКА

– Лікувально-діагностичне відділення надає великий спектр медичних послуг населенню Золочівської громади. Щоб звернутись на консультацію до лікаря вузької спеціальності (травматолога, хірурга, окуліста), треба обов’язково, у першу чергу, отримати електронне скерування від сімейного лікаря і записатися у реєстратурі. Відділення працює кожного дня з 8 год. до 18 год., у суботу з 9 год. до 14 год. Близько 20 спеціалістів по напрямках: хірургія, кардіологія, травматологія, урологія, ревматологія тощо, кожного дня надають допомогу пацієнтам, проводять обстеження. Саме тут проводять УЗД внутрішніх органів, щитовидної залози, ехокардіографію. Також наші фахівці здійснюють функціонально-діагностичні обстеження: електрокардіограму (ЕКГ), ЕКГ з навантаженням (велоергометрія), електроенцефалографію, реографію, дослідження органів зовнішнього дихання (спірометрія). В лікувально-діагностичному відділенні проводять такі лабораторні дослідження: рівень цукру у крові, гормонів щитовидної залози, імуноферментні, цитологічні та поглиблені клінічні аналізи. У кабінетах лікувально-діагностичного відділення проводяться медичні огляди працівників певних категорій. Сюди звертаються особи з приводу проходження медичного огляду, для отримання довідки щодо придатності керування транспортним засобом, для отримання довідки з приводу володіння зброєю, працюють інші вузькі спеціалісти. Національна служба здоров’я диктує нам правила, і щоб людина отримала медичну послугу безкоштовно, вона має пройти цю процедуру, про яку йшлось спочатку: звернутись до сімейного лікаря, який скеровує до лікаря вузької спеціальності, а тоді запис в медичному реєстрі до того чи іншого спеціаліста, і врешті – консультація спеціаліста. Є багато людей, які готові офіційно оплатити послугу, щоб не стояти у черзі – це і для пацієнта зручно, бо не стоїть у черзі, і плюс для закладу, бо офіційно заробляє гроші. По пакету, який підписала Золочівська районна лікарня, практично всі послуги, які надає лікувально-діагностичне відділення, мають бути безкоштовними. Консультації спеціалістів є безкоштовними, обстеження, наприклад УЗД щитовидки, ехокардіографія також є безкоштовними.– Пацієнти внутрішньо переміщені особи з окупованих територій чи територій, де ведуться бойові дії, за бажанням мали б підписати договір з сімейним лікарем, щоб отримувати консультації у відділенні. Якщо все ж люди на короткотривалий термін перебувають на території громади, відповідно вони також можуть звертатись до спеціалістів лікувально-діагностичного відділення за наданням медичної допомоги. У такому випадку вони пред’являють посвідчення ВПО, і їм медична послуга надається безоплатно. Відповідно, пацієнт (ВПО) нотується в спеціальному журналі реєстру, і ми щотижнево передаємо звіт у Департамент охорони здоров’я, з надією, що можливо за надану медичну послугу нам повернуть кошти. З 14 березня по 7 липня 2022 року до нас за медичними послугами звернулось 1220 пацієнтів ВПО.– Наші спеціалісти розташовані в різних приміщеннях. Основний корпус відділення є на вулиці Валовій, 2, також наші спеціалісти працюють в центральній амбулаторії на вулиці Пачовського, 1 та на вулиці Поштовій, 11 і 13 (колишня вулиця Пушкіна). Телефон реєстратури Лікувально-діагностичного відділення для уточнення чи запису пацієнтів на прийом до лікаря 097-9096992.