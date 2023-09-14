Золочівська громада стала на коліна, дякуючи за мужність загиблому воїну Володимиру Пуківському

У четвер, 23 листопада 2023 року, попрощалися із захисником, мужнім бійцем та земляком Володимиром, який боронив українську землю від російського окупанта. В останню путь його проводжали всією великою громадою, друзі, однокласники, бойові побратими…Вірний військовій присязі молодший сержант Володимир Пуківський загинув під час виконання бойового завдання 11 листопада 2023 року у районі населеного пункту Горлівка Донецької області.З дитинства Володимир захоплювався спортом, багато тренувався.Працював у міській раді Золочева – симпатичний і кремезний інспектор Громадської організації «Міська варта». Якщо сказати про нього одним словом, то варто вибрати «надійний». Володі можна було довірити все: ключі від будинку, службового кабінету, автомобіль… Він хотів бути правоохоронцем, наполіг на тому, щоб пройти строкову військову службу. Проходив її тут, в Золочеві, у військовій частині 3007. А далі – миротворча військова місія в Косово. Служба в Іраку. Служба в поліції. Робота в приватних охоронних фірмах в Україні, Африці.У житті не завжди все йшло гладко.Війна застала Володимира в Києві. Без жодних вагань він разом з однодумцями став до бою з ворогом.На війні «Бандера» (це позивний Володі) був для молодих побратимів найбільшим авторитетом. Він був для них батьком і братом.Його погляд – глибокий, спокійний, погляд сильної людини. Він дуже любив життя, хоча дуже чітко розумів і говорив про те, що будь-якої миті може загинути.Звісно, ми переможемо, настане мирний час, буде радість. Шкода, цю радість не зможе фізично розділити з нами справжній народний Герой України Володимир Пуківський.Прощавай, друже, брате. Ти назавжди в пам’яті багатьох, хто любив і поважав тебе. Щирі співчуття доньці Ярині, рідним, близьким, дорогим загиблого Героя.Нехай світла душа Володимира знайде вічний спокій, а ми завжди пам’ятатимемо про його самопожертву заради кожного з нас, заради України.Справжній патріот, вірний захисник України. Таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті, а його ім’я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності.Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.Слава Україні! Вічна Слава нашим Героям!