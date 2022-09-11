Сумна звістка: на Харківщині загинув золочів'янин майор Юрій Гулик

Знову чорним крилом огорнула Золочівську громаду звістка про загибель на фронті золочів'янина Юрія Гулика.

Майор Юрій Гулик, 1968 року народження, трагічно загинув на Харківщині.

Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо!

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.

Вічна пам’ять Герою, який не шкодуючи власного життя захищав наш мирний сон і боровся за незалежність України.