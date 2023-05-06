Новини Золочівщини
12:01, 01 серпня 2023
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Василь Куніцький загинув за незалежність

Василь Куніцький загинув за незалежність
Gazeta
Фото: НУС
 31 липня 2023 року золочів’яни живим коридором навколішки з державними прапорами зустріли тіло нашого Героя Василя Івановича Куніцького.
Василь Куніцький загинув за незалежність
Василь Куніцький загинув за незалежність
Василь Куніцький загинув за незалежність

27 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області загинув головний сержант – командир гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки молодший сержант Василь Куніцький, 1974 року народження.
Вірний військовій присязі, у бою з російськими окупантами за нашу Батьківщину Герой отримав поранення не сумісні з життям…
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя, поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі разом із вами. Вічна і світла пам'ять Героєві!
Герої не вмирають...
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