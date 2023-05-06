Василь Куніцький загинув за незалежність

31 липня 2023 року золочів’яни живим коридором навколішки з державними прапорами зустріли тіло нашого Героя Василя Івановича Куніцького.27 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області загинув головний сержант – командир гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки молодший сержант Василь Куніцький, 1974 року народження.Вірний військовій присязі, у бою з російськими окупантами за нашу Батьківщину Герой отримав поранення не сумісні з життям…Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя, поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі разом із вами. Вічна і світла пам'ять Героєві!Герої не вмирають...