Золочівська громада у глибокому смутку зустріла на щиті воїна Федора Дворніка

Наш Герой Федір Дворнік повернувся додому на щиті. Золочівська громада у глибокому смутку зустріла воїна.10 серпня 2023 року відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув оператор-розвідник взводу розвідки солдат Федір В’ячеславович Дворнік, 1980 року народження.Чин Похорону Героя відбудеться 15 вересня 2023 року, о 10 год. у селі Скварява.Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й всієї громади.Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи.Нехай світла пам’ять про Федора назавжди залишиться в наших серцях, а Бог дарує йому Царство Небесне та вічний спокій. Вічна пам'ять Герою!Герої не вмирають!