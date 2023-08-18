Новини Золочівщини
17:35, 14 вересня 2023
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Золочівська громада у глибокому смутку зустріла на щиті воїна Федора Дворніка

Золочівська громада у глибокому смутку зустріла на щиті воїна Федора Дворніка
Gazeta
Фото: НУС
Наш Герой Федір Дворнік повернувся додому на щиті. Золочівська громада у глибокому смутку зустріла воїна.
Золочівська громада у глибокому смутку зустріла на щиті воїна Федора Дворніка
Золочівська громада у глибокому смутку зустріла на щиті воїна Федора Дворніка

10 серпня 2023 року відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув оператор-розвідник взводу розвідки солдат Федір В’ячеславович Дворнік, 1980 року народження.
Чин Похорону Героя відбудеться 15 вересня 2023 року, о 10 год. у селі Скварява.
Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й всієї громади.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи.
Нехай світла пам’ять про Федора назавжди залишиться в наших серцях, а Бог дарує йому Царство Небесне та вічний спокій. Вічна пам'ять Герою!
Герої не вмирають!
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