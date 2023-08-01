Золочівська громада у глибокому смутку зустріла загиблого воїна Зеновія Весну

Наш Герой Зеновій Весна повернувся додому на щиті. Золочівська громада у глибокому смутку зустріла воїна.Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності і цілісності України в районі населеного пункту Першотравневе Ізюмського району Харківської області загинув боєць тероборони Зеновій Володимирович Весна, 1975 року народження житель міста Золочева.Зеновій народився у селі Вороняки в багатодітній родині, був наймолодшим сином. У мирний час працював будівельником. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, вступивши до лав тероборони. Воїн говорив: «Йду захищати свою державу, щоб потім не було соромно перед сином та онуками».Був патріотом України, доброю, щирою людиною, завжди приходив на допомогу. У захисника залишились син та дружина.Важка і болюча втрата. Висловлюємо найщиріші співчуття родині. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач… Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником. Молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя.Стаємо навколішки і низько схиляємо перед Героєм голови. Щиро співчуваємо рідним та близьким Воїна. Молимо Господа Бога дати сили пережити цю страшну звістку. Герої не вмирають…