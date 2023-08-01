Новини Золочівщини
Золочівська громада у глибокому смутку зустріла загиблого воїна Зеновія Весну
Наш Герой Зеновій Весна повернувся додому на щиті. Золочівська громада у глибокому смутку зустріла воїна.
Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності і цілісності України в районі населеного пункту Першотравневе Ізюмського району Харківської області загинув боєць тероборони Зеновій Володимирович Весна, 1975 року народження житель міста Золочева.
Зеновій народився у селі Вороняки в багатодітній родині, був наймолодшим сином. У мирний час працював будівельником. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, вступивши до лав тероборони. Воїн говорив: «Йду захищати свою державу, щоб потім не було соромно перед сином та онуками».
Був патріотом України, доброю, щирою людиною, завжди приходив на допомогу. У захисника залишились син та дружина.
Важка і болюча втрата. Висловлюємо найщиріші співчуття родині. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач… Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником. Молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя.
Стаємо навколішки і низько схиляємо перед Героєм голови. Щиро співчуваємо рідним та близьким Воїна. Молимо Господа Бога дати сили пережити цю страшну звістку. Герої не вмирають…
Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності і цілісності України в районі населеного пункту Першотравневе Ізюмського району Харківської області загинув боєць тероборони Зеновій Володимирович Весна, 1975 року народження житель міста Золочева.
Зеновій народився у селі Вороняки в багатодітній родині, був наймолодшим сином. У мирний час працював будівельником. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, вступивши до лав тероборони. Воїн говорив: «Йду захищати свою державу, щоб потім не було соромно перед сином та онуками».
Був патріотом України, доброю, щирою людиною, завжди приходив на допомогу. У захисника залишились син та дружина.
Важка і болюча втрата. Висловлюємо найщиріші співчуття родині. Не можна знайти слів, які б допомогли родині пережити біль і розпач… Ми всі у вічному і неоплатному боргу перед нашим захисником. Молитва та доземний уклін за наш захист, наше життя.
Стаємо навколішки і низько схиляємо перед Героєм голови. Щиро співчуваємо рідним та близьким Воїна. Молимо Господа Бога дати сили пережити цю страшну звістку. Герої не вмирають…
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