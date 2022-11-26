Новини Золочівщини
19:29, 25 листопада 2023
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У Золочеві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років

У Золочеві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років
Gazeta
Фото: НУС
25 листопада 2023 року, золочівська громада вшанувала памʼять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років. Цього року ми вшановуємо пам’ять жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни росії проти України, яка триває вже рік і дев'ять місяців.

У Золочеві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років
У Золочеві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років
У Золочеві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років
У Золочеві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років
У Золочеві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років
У Золочеві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років
У Золочеві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років

Через дев’ять десятиліть після Голодомору-геноциду проти українців знову застосовують геноцидні практики. У нинішній війні росія переслідує ту саму мету, що й під час Голодомору 1932–1933 років – знищення української ідентичності, української нації, мови, культури. І тоді, і нині росія намагається зламати волю українців до спротиву, кидає проти нас весь свій терористичний арсенал.
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