У Золочеві відбулись скорботні заходи до Дня пам'яті жертв Голодоморів під гаслом «Ми пам’ятаємо». На початку 20 століття Україна пережила три Голодомори: 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 років. Найбільш трагічним з них виявився голод 1932–1933 років, що організувала радянська влада з метою придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. Керівництво Радянського Союзу довгий час приховувало факт смерті українців від штучного голоду. Лише після оголошення незалежності України почалося розслідування масштабів Голодомору, який забрав мільйони життів на території України та Кубані. За оцінками Міжнародної асоціації дослідників Голодомору-геноциду, у 1932–1933 років від голоду померли 10,5 мільйона українців. Найбільше постраждали колишні Харківська і Київська області (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська). На них припадає 52,8% загиблих.

Заходи з ушанування жертв Голодоморів відбулися на площі Незалежності. Тужливо лунав передзвін церковних дзвонів, люди запалили лампадки і хвилиною мовчання пом'янули жертв голодоморів.

«Відкрийтесь, небеса,

Зійдіть на землю!

Усі українські села, присілки, хутори,

Повстаньте всі, кому сказали: вмри!

Засяйте над планетою, невинні душі!

Зійдіть на води й суші,

Збудуйте пам’яті невигасний собор!

Це 22-й рік.

Це 33-й рік.

Це 46-й рік.

Голодомор... Голодомор... Голодомор...», – слова ведучої заходу Катерини Тихонової відбиваються у кожному серці.

У глибокій скорботі молитвою згадали жертв голодоморів.

У пам'ять про жертви Голодоморів із літературно-музичною композицією виступили учасники золочівського молодіжного театру «Край».

Із лампадок золочів‘яни виклали на площі хрест, на підвіконнях помешкань золочів‘ян ще довго горіли свічки як пам'ять про українців, що їх радянська влада убили голодом, за жертвами Голодоморів.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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