До Дня Гідності та Свободи

21 листопада 2023 року у Золочеві на площі Незалежності відбулись заходи до Дня Гідності і Свободи.Священники, представники районної та міської влади, громадськість молитвою вшанували світлу пам’ять Героїв. Поклали квіти, запалили лампадки до Стели Героям Небесної сотні.10 років тому 21 листопада тисячі українців вийшли на головну площу країни, щоб захистити наші демократичні цінності. Цього дня 10 років тому в Україні розпочалась Революція Гідності.Революція Гідності заявила світові, за яким курсом Україна хоче рухатись, та стала символом невідступності нашого народу у боротьбі за майбутнє без проросійських наративів та впливу.Силами наших героїв ми продовжуємо торувати цей шлях до європейського майбутнього.Сьогодні, у десяту річницю, згадуємо ім'я кожного, хто стояв на Майдані, хто виступав за гідність та свободу, і вшановуємо пам’ять тих, хто втратив своє життя заради цієї ідеї.Ідеї, за яку ми боротимемось до Перемоги.