До сьомої річниці Революції Гідності

Напередодні Дня гідності та свободи, 20 листопада, на площі Незалежності у Золочеві представники громадськості, влади, військовослужбовці вшанували Героїв Небесної Сотні Героїв Небесної Сотні та всіх українських воїнів, які беруть участь у війні на Сході держави, усіх тих, хто власним життям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються в пам’яті народу назавжди, стають гордістю й прикладом для майбутніх поколінь.

Духовенство провело спільну поминальну панахиду за загиблими Героями Небесної Сотні.

Присутні поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.