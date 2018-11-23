Новини Золочівщини
До сьомої річниці Революції Гідності
Напередодні Дня гідності та свободи, 20 листопада, на площі Незалежності у Золочеві представники громадськості, влади, військовослужбовці вшанували Героїв Небесної Сотні Героїв Небесної Сотні та всіх українських воїнів, які беруть участь у війні на Сході держави, усіх тих, хто власним життям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються в пам’яті народу назавжди, стають гордістю й прикладом для майбутніх поколінь.
Духовенство провело спільну поминальну панахиду за загиблими Героями Небесної Сотні.
Присутні поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.
Духовенство провело спільну поминальну панахиду за загиблими Героями Небесної Сотні.
Присутні поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.
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