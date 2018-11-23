Новини Золочівщини
17:01, 20 листопада 2020
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До сьомої річниці Революції Гідності

До сьомої річниці Революції Гідності
Gazeta
Фото: НУС
Напередодні Дня гідності та свободи, 20 листопада, на площі Незалежності у Золочеві представники громадськості, влади, військовослужбовці вшанували Героїв Небесної Сотні Героїв Небесної Сотні та всіх українських воїнів, які беруть участь у війні на Сході держави, усіх тих, хто власним життям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються в пам’яті народу назавжди, стають гордістю й прикладом для майбутніх поколінь.
Духовенство провело спільну поминальну панахиду за загиблими Героями Небесної Сотні.
Присутні поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.
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