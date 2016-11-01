День Гідності і Свободи у Золочеві

nus.in.ua, 25 листопада 2016, 12:22

21 листопада з нагоди Дня Гідності та Свободи у Золочеві на площі Незалежності відбулося віче. Під час екуменічної Панахиди золочів‘яни щиро молилися за вічну пам‘ять тих, хто віддав життя за Україну, за Героїв Небесної Сотні за полеглих у боротьбі за незалежність і суверенітет нашої держави під час проведення антитерористичної операції у Луганській та Донецькій областях. Молодь Золочівщини провела пішу ходу «Марш миру», як шану історичним подіям.

Біля дошки пам’яті Героїв Небесної Сотні схилили в скорботі голови, поклали квіти та запалили лампадки.

Представники автомайдану Золочівщини запалили поминальні лампадки біля пам'ятників борцям за волю України.

Продовжується запекла боротьба за нашу незалежність, за соборність і суверенітет України на всіх напрямках. Наче стоголовий спрут намагаться минуле утримати український народ в тенетах імперії. Але точку неповернення ми пройшли, наш шлях освітлюють Ангели Небесної Сотні, воїни, що полягли за Україну в нинішній неоголошеній війні проти російських окупантів, воїни, що віддали свої життя за волю України в усі історичні часи й епохи.

Ми рухаємось вперед дуже повільно, невміло і незграбно… але цей рух не зупинить жодна сила, бо він скерований у майбутнє, бо нам боляче від втрат і ран, бо нам соромно за зради, бо нам прикро від помилок. Але ми сильні і єдині у прагненні здобути свою державу, збудувати власний український дім – незалежну, соборну, суверенну, демократичну, сильну, багату державу Україна.

Відзначаючи третю річницю початку Революції Гідності, добре розуміємо, що шлях важкий і тернистий. Все ж знаємо, що вибір ми зробили – треба йти вперед, згуртовуючи ряди, долаючи перепони, перемагаючи ворога. Ціна за Гідність і Свободу дуже велика, іноді здається нестерпною, і сплатити її по силі лише нам, українському народові.



Віталій ЩУР

Фото Руслана ЦИБУХА