У ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ

nus.in.ua, 23 листопада 2018, 17:41

У Золочеві відбулися заходи з відзначення Дня Гідності та Свободи – це свято встановлено на честь двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

У п’яту річницю Революції Гідності у місті на площі Незалежності відбулося Віче, на якому зібралися учасники подій на Майдані, керівники органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій, освітяни, волонтери, студенти, священики, жителі міста, гвардійці Навчального центру Національної гвардії України та військовослужбовці Збройних Сил України.

Організували захід Золочівська райдержадміністрація і районна рада.

Громада Золочева у спільній екуменічній панахиді молилася за тих, хто віддав життя за Україну, за Героями Небесної Сотні та полеглими за незалежність і суверенітет нашої держави під час проведення антитерористичної операції, по завершенню якої біля дошки пам’яті героїв Небесної Сотні було покладено квіти і запалено поминальні лампадки.

Вічна їм пам'ять!