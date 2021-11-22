У Золочеві до Дня Гідності та Свободи відбулись урочисті заходи

Сьогодні на площі Незалежності у Золочеві відбулись урочисті заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи. Це свято було встановлене у 2014 році з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод.

Представники влади, військовослужбовці та громадськість у спільній екуменічній панахиді помолилися за всіх тих, хто віддав життя за Україну.

Біля дошки пам’яті героїв Небесної Сотні було покладено квіти та запалено лампадки.

«Це свято – символ нашої національної ідентичності. Герої Небесної Сотні ціною свого життя боролися за честь, за волю, за право бути Українцем і за свою Батьківщину. І ми, будучи захисниками нашої Держави, маємо відстоювати ці ідеали», – зауважив військовий капелан отець Юрій Галабуда.