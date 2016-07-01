Чоловіки стають до спільної праці

nus.in.ua, 30 серпня 2017, 16:25

Починало світати… Сонячні промені пробивались крізь гілля калини у міському парку «Здоров‘я», просинались пташки… Та враз вранішній спів пташок перервав спів коси, потім ще одної, і ще… Так починалась традиційна для Золочева толока… Чудовий ранок проведений у приємному товаристві за спільною працею додає сил до нових звершень.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– П‘ять років тому ми почали порядкувати у міському парку відпочинку «Здоров‘я», почали садити молоді дерева. І вже сьогодні маємо результат своєї праці. Приємно. Дякую усім тим, хто знаходить час і бере активну участь у громадському житті нашого міста, в громадських толоках, в тому числі і тут в парку. Робочі руки нам завжди потрібні. Дякую вам.

Олег СИДОРОВИЧ, секретар Золочівської міської ради:

– Тільки ділом, тільки своєю власною працею ми зможемо змінити наше місто на краще. Сьогодні чимало чоловіків стало до спільної праці. Це наше рідне місто і маємо працювати над тим, щоб тут було комфортно жити нам і нашим дітям.

Віталій ПАРШИН, керівник громадського формування «Міська варта»:

– У міському парку працюю щосереди. Ще поки є час, поки дозволяє погода порядкуємо, викошуємо траву, вирізаємо поросль. Потім все це приберемо, гілля буде подрібнено на технічну тріску. Коли у місті прибрано, коли парк охайний, то і сам радий, і людям приємно.



Леся ГОРГОТА

Фото автора