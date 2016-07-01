Народитись у Золочеві – велика честь
У Золочеві офіційно стартував сезон косовиць. Учора більше півсотні чоловіків, озброївшись косами, наводили лад у міському парку «Здоров’я». Поруч комунальники замощували територію біля бювету, вичищали озеро від очерету.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Сьогодні тут, у міському парку, п’ятдесят чоловіків з усього міста зібрались, щоб навести лад і повикошувати траву. Знаєте, під час праці ми обмінювались думками і дійшли до висновку, що це велика честь народитися у Золочеві. Це велика честь тут, у Золочеві, жити. Але, щоб бути справжнім золочів’янином, для цього міста треба кожного дня щось робити. Не для себе, не для своєї сім’ї, бо це саме по собі зрозуміло, а ще трошки для міста. Ми сьогодні викосили половину парку. Але, якби нас прийшло хоча би сто, то ми б викосили весь парк. Я дякую усім тим, хто знайшов час прийти сюди сьогодні. Дай нам, Боже, щастя!
На завершення косарів частували запашним козацьким кулешем.
Леся ГОРГОТА
Фото автора
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.