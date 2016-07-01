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Народитись у Золочеві – велика честь

nus.in.ua, 11 червня 2019, 12:39
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Народитись у Золочеві – велика честь

У Золочеві офіційно стартував сезон косовиць. Учора більше півсотні чоловіків, озброївшись косами, наводили лад у міському парку «Здоров’я». Поруч комунальники замощували територію біля бювету, вичищали озеро від очерету.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Сьогодні тут, у міському парку, п’ятдесят чоловіків з усього міста зібрались, щоб навести лад і повикошувати траву. Знаєте, під час праці ми обмінювались думками і дійшли до висновку, що це велика честь народитися у Золочеві. Це велика честь тут, у Золочеві, жити. Але, щоб бути справжнім золочів’янином, для цього міста треба кожного дня щось робити. Не для себе, не для своєї сім’ї, бо це саме по собі зрозуміло, а ще трошки для міста. Ми сьогодні викосили половину парку. Але, якби нас прийшло хоча би сто, то ми б викосили весь парк. Я дякую усім тим, хто знайшов час прийти сюди сьогодні. Дай нам, Боже, щастя!
На завершення косарів частували запашним козацьким кулешем.
Леся ГОРГОТА
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