Коли з маленького Заріччя починається велика справа

nus.in.ua, 25 липня 2017, 11:53

Кілька років тому у Золочеві розпочали влаштовувати гарний парк на Заріччі, між старим і новим руслом Золочівки, який має назву Межиріччя. Тут висаджено хвойні дерева, в планах висадити гарні декоративні дерева та кущі. Потрібно ще багато праці. Помітно, що останнім часом збільшується кількість золочів‘ян, котрі хочуть змінити місто на краще.

У середу, 19 липня, відбулась традиційна для нашого міста косовиця у парку Межиріччя. Майже сотня чоловіків на світанку вийшли з косами у парк. Приєднались до них і жінки, котрі порядкували на майданчику та в парку. Завершилась спільна праця теж традиційно – частуванням кулішем.

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:

– Для нашого міста важливо мати паркові території. Якщо говорити про масив Заріччя, то тут є велика щільність забудови, через що цей парк, який ми назвали Межиріччя, дуже важливий. Насамперед для мешканців цього житлового масиву. Звичайно хотілось би, щоб тут було все впорядковано, були вже і доріжки, і лави, і багато чого іншого. Але робимо те, що є під силу нам сьогодні. Сьогодні дякую усім, хто так чисельно прийшов з шостої години ранку на толоку. Сьогодні з нами комунальники, сьогодні з нами військовослужбовці національної гвардії та збройних сил, підприємці, жителі масиву. Сьогодні з нами наші діти і це – найважливіше, бо робимо це для них насамперед.

Мешканці масиву Заріччя:

– Сьогодні дякую міському голові, котрий все це організував, таку толоку, як колись казали. Я вже старий чоловік. Багато бачив. Золочів дуже змінився завдяки міському голові. І дуже приємно, що так багато людей вийшло зі своїми інструментами, знаряддями. Якщо зараз глянути, то це цілком інший краєвид. Дуже гарно. Дуже дякую.

– Ми всі хочемо жити у гарній державі. Всі на когось надіємось, що хтось має прийти і щось зробити за нас. А насправді потрібно змінитись самим. Ми вже три роки поспіль втрьох виходимо на толоку.

– Своїми силами мешканці можуть багато чого зробити. Ми самотужки придбали фарбу і пофарбували місток. Сьогодні вийшли на міську толоку. Ми не є із нижньої вулиці, ми – з верхньої вулиці. Але ми старі зарічанці. А зарічанці завжди були господарями. Ми завжди тут підтримували порядок. Ми хочемо, щоб тут гарно було. Просто не треба багато говорити, а спільно організуватись і зробити. І тоді і в нас на Заріччі, і в країні, всюди, буде гарно.

– Ми вдячні, що нам Господь Бог дав таку владу, яка за стільки років взялась за наше місто і почала його розвивати. Місто наше розквітає. Ось тут поруч зробили ту гарну стежку. Йдемо нею і душа радіє. До цього ми завжди йшли болотами. Дивуюсь, чому так мало людей із нашого масиву сьогодні вийшло на цю толоку. Адже масив великий, тут проживає так багато гарних господарів. І так мало нас прийшло. Хай би прийшли, самим приємно буде. Сьогодні дивлюсь на зроблену роботу – око радується. Ми державу починаємо будувати з себе.

