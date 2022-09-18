У ГОЛОГОРАХ ВІДКРИЛИ СІМЕЙНУ ПЕКАРНЮ

Леся ГОРГОТА

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Невеликі сімейні пекарні – модний і прибутковий бізнес. Сучасна оригінальна рецептура і різновиди випічки не залишають клієнтів байдужими.Це якщо говорити про місто. Проте ризикнути відкрити сімейну пекарню у віддаленому селі зможе не кожен. Однак і в цей складний час є сміливці, котрі наважуються на такі відповідальні кроки. У таких випадках також немало важить підтримка.У селі Гологори Золочівської громади відкрили сімейну пекарню «Домашні смаколики». Власник закладу – завзятий і водночас скромний чоловік Роман Лукасевич. Разом із дружиною Марією думку про власну невелику пекарню плекали давно. А вдалось реалізувати цю мрію завдяки участі та перемозі у конкурсі бізнес-ідей «Роби своє» від Благодійного фонду «МХП – громаді».Благодійний фонд «МХП – громаді» не один рік підтримує локальні ініціативи у громадах. Цього року своїм фокусом у підтримці бізнес-проєктів визначили продовольчу безпеку. Зараз це чи не найбільш актуально в громадах. Після перемоги ця тенденція нікуди не зникне. Тож вирішили спрямувати свої зусилля на створення успішної екосистеми малого бізнесу в регіонах, яка б давала людям роботу та забезпечувала громаду насамперед товарами або послугами у сфері продовольчої безпеки.Завітавши на подвір’я пекарні, неможливо не відчути солодко-ванільного запаху. Ось він – аромат свіжої випічки. Тут уже й про дієту забудеш одразу, бо як-то втриматись, коли ніс сам веде до печі аж бігом?А вже у розмові із паном Романом дізнаємось, що випічку готують без синтетичних добавок, з натуральних продуктів і за власними рецептами, які зберегли в родині від попередніх поколінь. Як робити – то робити добре, на совість, – переконані Роман та Марія Лукасевичі.– Насамперед думали про своїх односельців, – говорить– Село Гологори доволі віддалене від центру громади і торгівля продовольчими товарами тут не так налагоджена, як у місті – асортимент менший, логістика теж, як то кажуть, «провисає». А жителям села також хочеться мати можливість придбати хліб чи булочку і не чекати, коли привезуть свіжі у магазин. А в нас буде домашній хліб, такий, як здавна пекли. Думаю, що людям сподобається, бо робимо це насамперед для них. Окрім того, ми вже працевлаштували двох працівників. Думаю, коли все налагодимо, то кількість робочих місць у пекарні зросте.Благословляючи пекарню, місцевий парохнаголосив:– Пекарня, то є напевне, те найбільш необхідне у громаді. Бо ми щодня молимось «хліб наш насущний дай нам…». Ми всі розуміємо, що також має бути і хліб духовний. Тому сьогодні ми молились, щоб Ваша праця була духовною, приносила задоволення всім, хто споживатиме Ваш хліб. Хай Господь благословляє усіх мирним небом, спокоєм та здоров’ям.На відкриття пекарні завітав– Сьогодні маємо приємну подію у Гологорах, бо будь-який розвиток це – завжди позитив, – наголосив Ігор ГРИНЬКІВ. – Сьогодні нас зібрала родина Лукасевич та Благодійний фонд «МХП — громаді». Я пам’ятаю смак хліба, який пекла моя бабця. Мені завжди цього смаку не вистачає. Якщо пекти хліб промислово, то десь втрачається якість. А ось такі маленькі пекарні печуть такий хліб, як колись пекли у кожній нашій домівці. Печіть цей хліб на радість людям, печіть за найкращими рецептами. Дай Боже, щастя!привітав власників пекарні з відкриттям та перемогою у конкурсі бізнес-ідей:– У такий складний час розпочинати бізнес це досить нелегка справа, пекти хліб – велика справа. Лише з розвитком такого малого бізнесу, ми матимемо економічну стабільність і розвиток у майбутньому. Я впевнений, що ми переможемо у війні. І завдяки таким ініціативним людям Україна процвітатиме. А наше підприємство сприятиме та допомагатиме їм. Щиро бажаю сімейній пекарні родини Лукасевичів процвітання.Колись старші люди вважали, дім живе і дарує енергетику життя, допоки в ньому пахне хлібом і доки в ньому печуть хліб, а життя триває доти, доки ми його любимо й цінуємо.Завітайте і ви у сімейну пекарню в селі Гологори та скуштуйте запашного і смачного хліба. Того самого, в якого, як у дитинстві — найсолодший і найсмачніший окрайчик.