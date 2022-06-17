На Львівщині відновила роботу хлібопекарня

Нещодавно відбулось урочисте відкриття та демонстрація роботи пекарні, де готуватимуть хліб та випічку для наших мужніх захисників.

До 2016 року хлібопекарня функціонувала, але в зв’язку із невідповідністю санітарним нормам та фізично застарілим обладнанням була скорочена. У 2022 році було проведено роботи з повного капітального ремонту хлібопекарні та оновлення обладнання.

Вартість проведених робіт становить 3,3 млн грн. До фінансування долучилися Львівська ОДА, громади району та підприємці. Потужність хлібопекарні складає 1500-2000 кг хлібобулочних виробів на добу. Тут створено 8 робочих місць.

Хлібні вироби, які тут виготовлятимуть, забезпечуватимуть внутрішні потреби у харчуванні для військових. Адже зараз є важливою турбота про тих, хто оберігає наш спокій та тримає над нами мирне небо.

