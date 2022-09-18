Нацгвардйців посмертно нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня



Анна БУКОВСЬКА

На Львівщині посмертно нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня трьох бійців Нацгвардії. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.Відтак орденами нагородили Юрія Гулика із Золочева, Богдана Мурина з Підгайчиків, Романа Миськіва – з Поморян.Як повідомили у пресслужбі Національної гвардії, солдат Богдан Мурин, отримав поранення 26 липня 2022 року у Харківській області. 6 серпня він помер у лікарні. Роман Миськів загинув 27 червня 2022 року на Харківщині, отримавши поранення несумісні з життям. Юрій Гулик, загинув 17 вересня 2022 року у Харківській області. Він отримав поранення несумісні з життям.«Імена, які у наших серцях назавжди. Наші земляки-нацгвардійці, які віддали життя у війні за майбутнє України. Відповідно до Указу Президента України, їх посмертно відзначили орденами «За мужність» ІІІ ступеня», – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.