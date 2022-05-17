Новини Золочівщини
08:19, 02 червня 2022
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Уночі ворог завдав ракетний удар по залізничній інфраструктурі Львівщини

Уночі ворог завдав ракетний удар по залізничній інфраструктурі Львівщини
Gazeta
Фото: НУС
1 червня, окупанти знову завдали ракетного удару по території Львівської області. У період з 22:45 по 22:55 год ворог поцілив ракетами по об’єктах залізничної інфраструктури Стрийського та Самбірського районів.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Загалом влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря.

«Об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» спільно з вибухотехніками працюють над відновленням сполучення та подоланням наслідків завданого удару», - зазначив очільник області.

Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей: троє у Стрийському районі, ще два – у Самбірському. Чотири людини у стані середньої важкості перебувають у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема.

«Хочу також вкотре наголосити: слідкуйте за тим, звідки ви берете інформацію. Вчора один телеграм-канал поширив фейк про цей ракетний удар. Багато телеграм-каналів, медіа і людей перепостили собі цей фейк, а потім першоджерело відредагувало інформацію. Користуйтеся офіційними джерелами! Дякую нашим військовослужбовцям за роботу», - наголосив Максим Козицький.
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