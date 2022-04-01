На Львівщині відкрили нове газове родовище, повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.



За його словами, саме з цим були пов’язані звуки, схожі на вибухи, які місцеві жителі чули вночі проти п’ятниці.



«Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля. Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище!» – повідомив голова Львівської ОВА.