Новини Золочівщини
15:44, 01 квітня 2022
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На Львівщині відкрили нове газове родовище

На Львівщині відкрили нове газове родовище
Gazeta
Фото: НУС
На Львівщині відкрили нове газове родовище, повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, саме з цим були пов’язані звуки, схожі на вибухи, які місцеві жителі чули вночі проти п’ятниці.

«Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля. Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище!» – повідомив голова Львівської ОВА.
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