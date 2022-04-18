По одній із залізничних станцій Львівщини здійснили ракетний удар - пожежу гасять

Сьогодні, 25 квітня, близько 08:30 год, внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне».



Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Facebook.



«Структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає. Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України», - зазначив Максим Козицький.



Очільник області додав, що ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, а російські окупанти випустили їх з літаків стратегічної авіації (ймовірно Ту-95).