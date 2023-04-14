6 серпня до Народного дому с. Білий Камінь завітала чудова сім'я, де кожен співає від душі. Найстаршій донечці вісімнадцять років, а найменшій – лише чотири. Сім'я Стілів у повному складі зі своєю командою та учасник гурту «Край неба» Олександр Мамедов виконували пісні українською та англійською мовами (з перекладом), патріотичного та духовного змісту. Тепла атмосфера і чудові емоції тут панували впродовж вечора.

Благодійний концерт на підтримку захисників у селі Білий Камінь зібрав повен зал глядачів.Сім’я Стілів – американці з Техасу, які живуть в Україні більше 20 років. Вони дуже люблять Україну і стурбовані тим, що зараз відбувається у країні. Виконуючи пісні, вони хочуть підбадьорити та підтримати українців у цей нелегкий час.На завершення заходу гості передали одному із військових підрозділів пральну машинку.Приємно, що в такий спосіб директор Народного дому Марія Дубницька та староста Олександра Кіндрат не лише об'єднують людей задля спільного дозвілля, а й наближають нашу перемогу.