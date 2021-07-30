Новини Золочівщини
"Долоньки дружби" – у Білому Камені
Незалежно від того, де ми живемо, ми на своїй землі. Сьогодні ми підтримка один для одного в цей нелегкий час, і як то кажуть «кожен на своєму фронті роботи».
У Народному домі с. Білий Камінь з початку воєнних дій знову гамірно. Понад пів сотні дітей з тимчасово окупованих областей – часті гості нашого закладу. Відчуваємо разом з ними весь їх біль, і взамін всіляко хочемо огорнути їх увагою і підтримкою.
З-поміж заходів, проведених з дітками – символічний флешмоб «Долоньки дружби».
У ньому взяли участь не лише місцеві, а й наші гості. Це була чудова нагода проявити себе – кожен присутній залишав відбиток своєї руки, і тим самим став частинкою нашої дружньої «сім'ї». І це було варте цих щирих і вдячних посмішок.
Дякую дітям з Білого Каменя – Каті Богачик, Артему Гавриленку, Ірині Кристиняк, Вікторії Петришин, Даринці Кузьмінській, Іринці Захарчук, Яні Вітязь, які дуже дружньо й ініціативно проявили себе у знайомстві з нашими гостями.
Софія Минусора, учениця 8 класу, поспілкувавшись з однолітками з інших міст, зрозуміла, що культура заходу дуже відрізняється від того, до чого звикли ці діти.
«Їм було нелегко звикнути до наших звичаїв. Самі ж люди – дружні та підтримують один одного. Поспілкувавшись з дітьми, я зрозуміла, що вони потребують нашої підтримки».
А далі… Було спортивно весело!!! Квести, ігри, розваги розворушили кожного. Дружня атмосфера сприяла тому, щоб кожен був щирим та відвертим.
Після знайомства один з одним, ми також вчилися робити компліменти і дякувати за них, розповідали про свої захоплення й досягнення. Це була чудова дружня атмосфера – розповідає Соломія Вороновська, учениця 11 класу: «Працювати з дітьми – завжди весело й цікаво. Звичайно ж, розуміючи нинішню ситуацію в країні, знайти підхід до кожного було досить важко. Проте, організовуючи зустріч, ми змогли знайти багато активних і талановитих дітей. Їхні посмішки були найкращою нагородою для нас!»
Дякуємо нашим спонсорам іграшок ГО Лісові ініціативи і суспільство ForestCom, голові Золочівської районної ради Оресту Кавецькому, депутатці міської ради Лесі Горготі, а Тимофію Семків – за смаколики для всіх присутніх. Всі вони чудово доповнили «мішечок радості» наших дітей.
Марія ДУБНИЦЬКА
У Народному домі с. Білий Камінь з початку воєнних дій знову гамірно. Понад пів сотні дітей з тимчасово окупованих областей – часті гості нашого закладу. Відчуваємо разом з ними весь їх біль, і взамін всіляко хочемо огорнути їх увагою і підтримкою.
З-поміж заходів, проведених з дітками – символічний флешмоб «Долоньки дружби».
У ньому взяли участь не лише місцеві, а й наші гості. Це була чудова нагода проявити себе – кожен присутній залишав відбиток своєї руки, і тим самим став частинкою нашої дружньої «сім'ї». І це було варте цих щирих і вдячних посмішок.
Дякую дітям з Білого Каменя – Каті Богачик, Артему Гавриленку, Ірині Кристиняк, Вікторії Петришин, Даринці Кузьмінській, Іринці Захарчук, Яні Вітязь, які дуже дружньо й ініціативно проявили себе у знайомстві з нашими гостями.
Софія Минусора, учениця 8 класу, поспілкувавшись з однолітками з інших міст, зрозуміла, що культура заходу дуже відрізняється від того, до чого звикли ці діти.
«Їм було нелегко звикнути до наших звичаїв. Самі ж люди – дружні та підтримують один одного. Поспілкувавшись з дітьми, я зрозуміла, що вони потребують нашої підтримки».
А далі… Було спортивно весело!!! Квести, ігри, розваги розворушили кожного. Дружня атмосфера сприяла тому, щоб кожен був щирим та відвертим.
Після знайомства один з одним, ми також вчилися робити компліменти і дякувати за них, розповідали про свої захоплення й досягнення. Це була чудова дружня атмосфера – розповідає Соломія Вороновська, учениця 11 класу: «Працювати з дітьми – завжди весело й цікаво. Звичайно ж, розуміючи нинішню ситуацію в країні, знайти підхід до кожного було досить важко. Проте, організовуючи зустріч, ми змогли знайти багато активних і талановитих дітей. Їхні посмішки були найкращою нагородою для нас!»
Дякуємо нашим спонсорам іграшок ГО Лісові ініціативи і суспільство ForestCom, голові Золочівської районної ради Оресту Кавецькому, депутатці міської ради Лесі Горготі, а Тимофію Семків – за смаколики для всіх присутніх. Всі вони чудово доповнили «мішечок радості» наших дітей.
Марія ДУБНИЦЬКА
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