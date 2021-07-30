"Долоньки дружби" – у Білому Камені

Дякую дітям з Білого Каменя – Каті Богачик, Артему Гавриленку, Ірині Кристиняк, Вікторії Петришин, Даринці Кузьмінській, Іринці Захарчук, Яні Вітязь, які дуже дружньо й ініціативно проявили себе у знайомстві з нашими гостями.Софія Минусора, учениця 8 класу, поспілкувавшись з однолітками з інших міст, зрозуміла, що культура заходу дуже відрізняється від того, до чого звикли ці діти.«Їм було нелегко звикнути до наших звичаїв. Самі ж люди – дружні та підтримують один одного. Поспілкувавшись з дітьми, я зрозуміла, що вони потребують нашої підтримки».А далі… Було спортивно весело!!! Квести, ігри, розваги розворушили кожного. Дружня атмосфера сприяла тому, щоб кожен був щирим та відвертим.Після знайомства один з одним, ми також вчилися робити компліменти і дякувати за них, розповідали про свої захоплення й досягнення. Це була чудова дружня атмосфера – розповідає Соломія Вороновська, учениця 11 класу: «Працювати з дітьми – завжди весело й цікаво. Звичайно ж, розуміючи нинішню ситуацію в країні, знайти підхід до кожного було досить важко. Проте, організовуючи зустріч, ми змогли знайти багато активних і талановитих дітей. Їхні посмішки були найкращою нагородою для нас!»Дякуємо нашим спонсорам іграшок ГО Лісові ініціативи і суспільство ForestCom, голові Золочівської районної ради Оресту Кавецькому, депутатці міської ради Лесі Горготі, а Тимофію Семків – за смаколики для всіх присутніх. Всі вони чудово доповнили «мішечок радості» наших дітей.