Новини Золочівщини
Золочівська громада отримала третього «Школярика»
Коштом обласного бюджету, за співфінансування територіальних громад та залишкові кошти освітньої субвенції придбали автобуси для підвезення школярів до навчальних закладів.
У вівторок, 11 квітня 2023 року, ключі від нових шкільних автобусів отримали Городоцька, Великомостівська, Золочівська, Радехівська, Червоноградська та Судововишнянська – по одному автобусу, два автобуси – Сокальська громада.
Новий транспорт замінить ті «школярики», які передали на потреби Збройних Сил, а також ті, у яких завершується термін експлуатації.
Як розповів заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко, Львівщина є лідером в Україні у питанні оновленні автобусів для найменших мешканців області. Ці кроки область робить в тому числі для створення якісної мережі навчальних закладів, які даватимуть дітям належний рівень знань.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– У співпраці із Львівською обласною військовою адміністрацією ми запланували придбати за 2022 рік три автобуси-школярики. Два з них уже в громаді – Підлипецький кущ та Сасівська опорна школа. А сьогодні маємо третій автобус для опорної школи села Білий Камінь. На 2023 рік ми запланували придбати ще два автобуси. Плануємо придбати автобус для другої школи ім. Маркіяна Шашкевича та для школи у селі Вороняки. Переконаний, що ці плани реалізуємо. Вдячний усім, хто долучився до придбання такого подарунка нашим діткам. Передусім, Львівській обласній військовій адміністрації та депутатам Золочівської міської ради.
Ключі від новенького автобуса передали директору Білокамінського ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. М. Шашкевича Вірі КОНАШЕВИЧ.
– Вдячна Золочівській міській раді за цей подарунок до Великодня. Завдяки цьому ми зможемо комфортно і безпечно довозити дітей із Жулич, Черемошні, Гавареччини. Це дуже важливо для усіх нас, – зазначає Віра Леонтіївна.
Староста села Білий Камінь Олександра КІНДРАТ зазначає:
– У свій час, коли я ходила у школу і жила у селі Черемошня, я мала можливість доїжджати до школи автобусом. Я радію, що така можливість повертається зараз для дітей з Черемошні, а в подальшому, думаю, і діти із Бужка та Жулич їздитимуть у школу в Білий Камінь. Школа у Білому Камені – простора, комфортна, тут чудові педагоги та хороші перспективи для розвитку.
У вівторок, 11 квітня 2023 року, ключі від нових шкільних автобусів отримали Городоцька, Великомостівська, Золочівська, Радехівська, Червоноградська та Судововишнянська – по одному автобусу, два автобуси – Сокальська громада.
Новий транспорт замінить ті «школярики», які передали на потреби Збройних Сил, а також ті, у яких завершується термін експлуатації.
Як розповів заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко, Львівщина є лідером в Україні у питанні оновленні автобусів для найменших мешканців області. Ці кроки область робить в тому числі для створення якісної мережі навчальних закладів, які даватимуть дітям належний рівень знань.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– У співпраці із Львівською обласною військовою адміністрацією ми запланували придбати за 2022 рік три автобуси-школярики. Два з них уже в громаді – Підлипецький кущ та Сасівська опорна школа. А сьогодні маємо третій автобус для опорної школи села Білий Камінь. На 2023 рік ми запланували придбати ще два автобуси. Плануємо придбати автобус для другої школи ім. Маркіяна Шашкевича та для школи у селі Вороняки. Переконаний, що ці плани реалізуємо. Вдячний усім, хто долучився до придбання такого подарунка нашим діткам. Передусім, Львівській обласній військовій адміністрації та депутатам Золочівської міської ради.
Ключі від новенького автобуса передали директору Білокамінського ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. М. Шашкевича Вірі КОНАШЕВИЧ.
– Вдячна Золочівській міській раді за цей подарунок до Великодня. Завдяки цьому ми зможемо комфортно і безпечно довозити дітей із Жулич, Черемошні, Гавареччини. Це дуже важливо для усіх нас, – зазначає Віра Леонтіївна.
Староста села Білий Камінь Олександра КІНДРАТ зазначає:
– У свій час, коли я ходила у школу і жила у селі Черемошня, я мала можливість доїжджати до школи автобусом. Я радію, що така можливість повертається зараз для дітей з Черемошні, а в подальшому, думаю, і діти із Бужка та Жулич їздитимуть у школу в Білий Камінь. Школа у Білому Камені – простора, комфортна, тут чудові педагоги та хороші перспективи для розвитку.
Леся Горгота
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