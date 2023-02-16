Золочівська громада отримала третього «Школярика»

Леся Горгота

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– У співпраці із Львівською обласною військовою адміністрацією ми запланували придбати за 2022 рік три автобуси-школярики. Два з них уже в громаді – Підлипецький кущ та Сасівська опорна школа. А сьогодні маємо третій автобус для опорної школи села Білий Камінь. На 2023 рік ми запланували придбати ще два автобуси. Плануємо придбати автобус для другої школи ім. Маркіяна Шашкевича та для школи у селі Вороняки. Переконаний, що ці плани реалізуємо. Вдячний усім, хто долучився до придбання такого подарунка нашим діткам. Передусім, Львівській обласній військовій адміністрації та депутатам Золочівської міської ради.– Вдячна Золочівській міській раді за цей подарунок до Великодня. Завдяки цьому ми зможемо комфортно і безпечно довозити дітей із Жулич, Черемошні, Гавареччини. Це дуже важливо для усіх нас, – зазначає Віра Леонтіївна.– У свій час, коли я ходила у школу і жила у селі Черемошня, я мала можливість доїжджати до школи автобусом. Я радію, що така можливість повертається зараз для дітей з Черемошні, а в подальшому, думаю, і діти із Бужка та Жулич їздитимуть у школу в Білий Камінь. Школа у Білому Камені – простора, комфортна, тут чудові педагоги та хороші перспективи для розвитку.