Толока у Білому Камені

Сьогодні, 5 грудня, з ініціативи новопризначеного сільського старости Олександри Кіндрат відбулась толока у селі Білий Камінь. Розповідає староста Білокамінського старостинського округу Олександра Кіндрат

– Звернулась до громади про допомогу і частина людей охоче відгукнулись. Приємно, що допоміг організувати толоку парох села о. Остап і особисто долучився до праці, за що йому щиро дякую. Загалом працювало більше тридцяти дорослих та більше десяти дітей. За кілька годин зібрали понад 150 мішків сухого листя і сміття. Окремі слова подяки підприємцю Ігорю Костіву за наданий автомобіль і вивіз сміття. Сьогодні нам вдалось впорядкувати лише частину площі. Наступного тижня, за умов доброї погоди, домовились продовжити.