Новини Золочівщини
18:43, 05 грудня 2020
289
0

Толока у Білому Камені

Толока у Білому Камені
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні, 5 грудня, з ініціативи новопризначеного сільського старости Олександри Кіндрат відбулась толока у селі Білий Камінь. Розповідає староста Білокамінського старостинського округу Олександра Кіндрат
– Звернулась до громади про допомогу і частина людей охоче відгукнулись. Приємно, що допоміг організувати толоку парох села о. Остап і особисто долучився до праці, за що йому щиро дякую. Загалом працювало більше тридцяти дорослих та більше десяти дітей. За кілька годин зібрали понад 150 мішків сухого листя і сміття. Окремі слова подяки підприємцю Ігорю Костіву за наданий автомобіль і вивіз сміття. Сьогодні нам вдалось впорядкувати лише частину площі. Наступного тижня, за умов доброї погоди, домовились продовжити.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Сільський староста має стати рушієм усіх позитивних змін
Сільський староста має стати рушієм усіх позитивних змін
04.12.20, Новини Золочівщини
Щоб всім було комфортно
Щоб всім було комфортно
15.11.19, Новини Золочівщини
Толока на Спадистій
Толока на Спадистій
30.04.15, Новини Золочівщини
Толока 11.04.14 (м. Золочів)
Толока 11.04.14 (м. Золочів)
20.04.14, Новини Золочівщини, Відео
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.